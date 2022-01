Huyền Lizzie xinh đẹp hội ngộ dàn diễn viên “Thương ngày nắng về“

Tại sự kiện giao lưu, hội ngộ diễn viên truyền hình nổi bật năm 2021, Phan Minh Huyền ( Huyền Lizzie) có một ngày gặp gỡ tưng bừng cùng các diễn viên cô từng làm việc, thân thiết ở các bộ phim mình tham gia cũng như trong đời sống. Xuất hiện tại sự kiện, Phan Minh Huyền ghi điểm với phong cách thời trang cổ điển. Nữ diễn viên cột tóc cao với điểm nhấn là nơ thắt duyên dáng, diện chiếc váy đen - trắng chiết eo, có tùng váy xoè nhẹ. Cô nàng vui vẻ hội ngộ dàn diễn viên “Thương ngày nắng về”: NSƯT Thanh Quý, Lan Phương, Ngọc Huyền, Doãn Quốc Đam, Đình Tú. Cùng nhau sớm khuya trên phim trường “Thương ngày nắng về”, các diễn viên đã thực sự coi nhau như người một nhà. Phan Minh Huyền còn trổ tài cô em gái đảm đang chỉnh lại kiểu tóc cho "chị cả" Lan Phương. 3 chị em xinh đẹp của "Thương ngày nắng về": Vân Khánh (Lan Phương), Vân Vân (Ngọc Huyền), Vân Trang (Phan Minh Huyền) đọ sắc trong một khung hình. Phan Minh Huyền chia sẻ, năm 2021 tuy cuộc sống của mỗi người đều gặp những khó khăn chung vì đại dịch COVID-19, cô cũng không là ngoại lệ, nhưng điều may mắn nhất của cô là được vào vai Vân Trang trong “Thương ngày nắng về”, một vai diễn nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp. Cũng chính với phim này, Phan Minh Huyền quyết định sử dụng tên thật cho các hoạt động nghệ thuật sau này thay vì nghệ danh Huyền Lizzie mà khán giả đã quen thuộc. Điều này thể hiện quyết tâm của nữ diễn viên sẽ phấn đấu cống hiến nhiều hơn, quyết liệt hơn cho sự nghiệp diễn xuất trong tương lai. Ngoài Phan Minh Huyền và dàn diễn viên "Thương ngày nắng về", sự kiện quy tụ dàn diễn viên truyền hình nổi bật năm 2021 còn có sự góp mặt của Bình An, Thanh Sơn, Nhan Phúc Vinh... Phan Minh Huyền thân thiết bên Nhan Phúc Vinh. Cả hai từng góp mặt trong dự án chung "Tình yêu và Tham vọng". Phan Minh Huyền vui vẻ chụp ảnh cùng diễn viên Bình An.Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". Nguồn VTV

