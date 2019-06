Vợ chồng Huyền Lizzie ngọt ngào thế nào trước ly hôn?

Mới đây, Huyền Lizzie cho biết cô và chồng cũ là Lynh Hoàng đã chia tay sau 5 năm kết hôn. Cả 2 hoàn tất thủ tục ly hôn vài tháng trước nhưng ly thân cách đây gần 2 năm. Đầu năm 2017, cô trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Huyền Lizzie tâm sự bản thân trải qua nửa năm khó khăn, nhiều lần bật khóc khiến người thân đau lòng. Huyền Lizzie và Lynh Hoàng kết hôn năm 2014 sau thời gian dài hẹn hò. Chồng cũ của cô không hoạt động nghệ thuật. Anh xuất thân gia đình giàu có và làm công việc kinh doanh. Thời gian đầu sau khi kết hôn, cả 2 thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn trên trang cá nhân. Năm 2015, cô hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từ chối chia sẻ về lý do khiến hôn nhân của cô đổ vỡ. Nữ chính Lời thú nhận của Eva nói: "Tôi quyết định dứt khoát khi cảm thấy không còn phù hợp và xứng đáng sống bên nhau. Tôi không quá quan trọng việc mọi người suy nghĩ và bàn tán thế nào. Tôi muốn sống cho bản thân thay vì nghe theo mọi người xung quanh". Ảnh: Hoàn Khang. Hiện tại, cô và chồng cũ phân chia thời gian ở cùng và chăm sóc con. "Thời điểm chúng tôi ly hôn, con tôi còn bé. Do đó, con chỉ biết 2 bố mẹ không ở cùng nhau chứ chưa biết đặt câu hỏi tại sao. Gần một năm sau, con có hỏi rằng tại sao 2 người không cùng đón con đi học về. Tôi giải thích là do lịch làm việc của mỗi người khác nhau", cô chia sẻ. Ảnh: Hoàn Khang. Huyền Lizzie tham gia nhiều dự án truyền hình như Bộ tứ 10A8, Bí mật của Eva, Ba đám cưới, một đời chồng... và gần nhất là Chạy trốn thanh xuân. Dù đảm nhận vai phản diện nhưng sự trở lại của cô trong Chạy trốn thanh xuân nhận được sự ủng hộ.Diễn viên Huyền Lizzie sau ly hôn ngày càng gợi cảm. Những hình ảnh sexy do cô đăng tải luôn khiến người hâm mộ rôm rả bình luận. Hiện tại, nữ diễn viên muốn tập trung cho công việc. Cô cho rằng bản thân phải có kinh tế vững vàng để chăm lo cho con trai. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết thời gian qua ít đóng phim là bởi chưa gặp được dự án phù hợp. Cô phủ nhận việc vắng bóng do bận chăm sóc gia đình. Mới đây, cô tham gia casting trong một bộ phim. Nữ diễn viên hy vọng thông qua dự án này, cô được trở lại màn ảnh nhỏ và gặp gỡ khán giả. Xem video "Đời tư và sự nghiệp của Huyền Lizzie". Nguồn VTV Giải trí:

Mới đây, Huyền Lizzie cho biết cô và chồng cũ là Lynh Hoàng đã chia tay sau 5 năm kết hôn. Cả 2 hoàn tất thủ tục ly hôn vài tháng trước nhưng ly thân cách đây gần 2 năm. Đầu năm 2017, cô trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Huyền Lizzie tâm sự bản thân trải qua nửa năm khó khăn, nhiều lần bật khóc khiến người thân đau lòng. Huyền Lizzie và Lynh Hoàng kết hôn năm 2014 sau thời gian dài hẹn hò. Chồng cũ của cô không hoạt động nghệ thuật. Anh xuất thân gia đình giàu có và làm công việc kinh doanh. Thời gian đầu sau khi kết hôn, cả 2 thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn trên trang cá nhân. Năm 2015, cô hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từ chối chia sẻ về lý do khiến hôn nhân của cô đổ vỡ. Nữ chính Lời thú nhận của Eva nói: "Tôi quyết định dứt khoát khi cảm thấy không còn phù hợp và xứng đáng sống bên nhau. Tôi không quá quan trọng việc mọi người suy nghĩ và bàn tán thế nào. Tôi muốn sống cho bản thân thay vì nghe theo mọi người xung quanh". Ảnh: Hoàn Khang. Hiện tại, cô và chồng cũ phân chia thời gian ở cùng và chăm sóc con. "Thời điểm chúng tôi ly hôn, con tôi còn bé. Do đó, con chỉ biết 2 bố mẹ không ở cùng nhau chứ chưa biết đặt câu hỏi tại sao. Gần một năm sau, con có hỏi rằng tại sao 2 người không cùng đón con đi học về. Tôi giải thích là do lịch làm việc của mỗi người khác nhau", cô chia sẻ. Ảnh: Hoàn Khang. Huyền Lizzie tham gia nhiều dự án truyền hình như Bộ tứ 10A8, Bí mật của Eva, Ba đám cưới, một đời chồng... và gần nhất là Chạy trốn thanh xuân. Dù đảm nhận vai phản diện nhưng sự trở lại của cô trong Chạy trốn thanh xuân nhận được sự ủng hộ. Diễn viên Huyền Lizzie sau ly hôn ngày càng gợi cảm. Những hình ảnh sexy do cô đăng tải luôn khiến người hâm mộ rôm rả bình luận. Hiện tại, nữ diễn viên muốn tập trung cho công việc. Cô cho rằng bản thân phải có kinh tế vững vàng để chăm lo cho con trai. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết thời gian qua ít đóng phim là bởi chưa gặp được dự án phù hợp. Cô phủ nhận việc vắng bóng do bận chăm sóc gia đình. Mới đây, cô tham gia casting trong một bộ phim. Nữ diễn viên hy vọng thông qua dự án này, cô được trở lại màn ảnh nhỏ và gặp gỡ khán giả. Xem video "Đời tư và sự nghiệp của Huyền Lizzie". Nguồn VTV Giải trí: