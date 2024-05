Hương Tràm “lột xác” sau 5 năm sang Mỹ

Tối 13/5, Hương Tràm đã có một đêm diễn thăng hoa tại Hà Nội. Nữ ca sĩ mang đến nhiều tiết mục đã tai, mãn nhãn. Ảnh: Thắng Phạm Trước đó, việc Hương Tràm buộc lòng phải hủy minishow River Flows In You ở Hà Nội vào tối 12/5 do trời mưa đã gây tiếc nuối cho khán giả. Sau 5 năm vắng bóng, đây là đêm nhạc đánh dấu sự tái xuất chính thức của nữ ca sĩ. Xuất hiện ngay trong hậu trường đêm nhạc, ca sĩ Hương Tràm gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng nghiệp. Cô xuất hiện với dáng vẻ thon thả, gầy gò, nhan sắc ngày càng xinh đẹp, mặn mà theo năm tháng. Vào giữa năm 2019, Hương Tràm bất ngờ rời showbiz, cô luôn bị đồn rằng sang Mỹ để sinh con chứ không phải du học. Tuy nhiên điều đó chỉ là tin đồn thiếu xác thực, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Sau 5 năm sang Mỹ, nữ ca sĩ thay đổi cách ăn mặc theo hướng nổi loạn và nóng bỏng hơn. Cô đã "lột xác" ngoạn mục với ngoại hình quyến rũ, trưởng thành và phong cách thời trang táo bạo, cá tính hơn. Hương Tràm tự tin khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc trong mỗi khung hình. Sự thay đổi về ngoại hình đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của Hương Tràm. Tháng 8/2023, Hương Tràm phát hành MV Lalala, đánh dấu sự định hình phong cách của cô trong giai đoạn này là bốc lửa, phóng khoáng đậm chất Mỹ. Màn "lột xác" này của nữ ca sĩ nhận ý kiến trái chiều từ người hâm mộ vì khác biệt hoàn toàn so với style của cô trước đây. Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình và âm nhạc, Hương Tràm cũng cho thấy sự trưởng thành, tự tin hơn trong cách giao tiếp và ứng xử. Cô thoải mái thể hiện cá tính riêng, không ngại chia sẻ những quan điểm thẳng thắn trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và ủng hộ từ đông đảo khán giả trẻ.Xem MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Nguồn Youtube/ Hương Tràm

