Hứa Minh Đạt gây sốc khi chúc khán giả không bị đụng xe là ai?

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, Hứa Minh Đạt đăng clip bắt trend “đáp trả drama”. Đáng chú ý, anh dành lời chúc kém duyên cho khán giả: “Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình xin chúc các bạn ra đường không bị đụng xe, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống về nhà nghe chưa”. Clip của Hứa Minh Đạt hiện tại đã được gỡ trước những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Hứa Minh Đạt từng là sinh viên giỏi của một trường đại học chuyên ngành điện tử. Tuy nhiên, anh bỏ ngang vì phát hiện ra niềm đam mê diễn xuất trong lần đi diễn ở phường tại một hội thi quần chúng. Ảnh: Dân Việt Hứa Minh Đạt được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Ra trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, anh về sân khấu 5B Võ Văn Tần, diễn sân khấu Phú Nhuận, sân khấu Idecaf rồi về sân khấu Nụ cười mới có Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ, Quách Ngọc Tuyên. Ảnh: Thể thao văn hóa Hứa Minh Đạt được nhiều đàn anh, đàn chị dìu dắt trong đó có Hoài Linh. Nam diễn viên được Hoài Linh hỗ trợ từ diễn kịch dài đến đóng cặp trong nhiều tiểu phẩm. Hứa Minh Đạt cảm thấy may mắn khi diễn chung với Hoài Linh nhiều nên mới được khán giả biết đến. Gần đây, Hứa Minh Đạt đứng về phía Hoài Linh giữa ồn ào với bà Phương Hằng. “Chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến đàn em nể phục, đó là anh tôi, là thần tượng của tôi! Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, hay là những trang mạng ảo, tôi vẫn là tôi và anh vẫn sẽ mãi mãi là thần tượng”, ông xã Lâm Vỹ Dạ viết. Ngoài diễn kịch, Hứa Minh Đạt còn góp mặt trong những bộ phim truyền hình, điện ảnh lẫn web-drama. Các vai diễn gây chú ý nhất của anh là Lũ trong phim truyền hình “Tiếng sét trong mưa”, Bảy Gà trong web-drama “Thập tứ cô nương”. Ảnh: Thời đại plus Hứa Minh Đạt kết hôn với Lâm Vỹ Dạ năm 2010. Trong những năm đầu kết hôn, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng cả hai chưa từng buông tay nhau. Có vợ là nghệ sĩ nổi tiếng, Hứa Minh Đạt được nhiều người cho rằng nhờ vợ “mở đường”. Nam diễn viên không ngại thừa nhận anh nổi tiếng được là nhờ Lâm Vỹ Dạ. “Khi bé Dạ nổi tiếng thì người ta cũng tìm đến và hỏi chồng Dạ là ai. Không có vấn đề gì phải phàn nàn hết, vì đó là sự may mắn và cũng là cái cơ duyên để khán giả biết tới gia đình của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ”, anh nói. Trước khi vướng ồn ào chúc khán giả kém duyên, Hứa Minh Đạt là cái tên khá sạch scandal. Xem video "Hứa Minh Đạt gây sốc khi chúc khán giả không bị đụng xe". Nguồn Ngôi sao

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, Hứa Minh Đạt đăng clip bắt trend “đáp trả drama”. Đáng chú ý, anh dành lời chúc kém duyên cho khán giả: “Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình xin chúc các bạn ra đường không bị đụng xe, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống về nhà nghe chưa”. Clip của Hứa Minh Đạt hiện tại đã được gỡ trước những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Hứa Minh Đạt từng là sinh viên giỏi của một trường đại học chuyên ngành điện tử. Tuy nhiên, anh bỏ ngang vì phát hiện ra niềm đam mê diễn xuất trong lần đi diễn ở phường tại một hội thi quần chúng. Ảnh: Dân Việt Hứa Minh Đạt được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Ra trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, anh về sân khấu 5B Võ Văn Tần, diễn sân khấu Phú Nhuận, sân khấu Idecaf rồi về sân khấu Nụ cười mới có Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ, Quách Ngọc Tuyên. Ảnh: Thể thao văn hóa Hứa Minh Đạt được nhiều đàn anh, đàn chị dìu dắt trong đó có Hoài Linh. Nam diễn viên được Hoài Linh hỗ trợ từ diễn kịch dài đến đóng cặp trong nhiều tiểu phẩm. Hứa Minh Đạt cảm thấy may mắn khi diễn chung với Hoài Linh nhiều nên mới được khán giả biết đến. Gần đây, Hứa Minh Đạt đứng về phía Hoài Linh giữa ồn ào với bà Phương Hằng. “Chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến đàn em nể phục, đó là anh tôi, là thần tượng của tôi! Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, hay là những trang mạng ảo, tôi vẫn là tôi và anh vẫn sẽ mãi mãi là thần tượng”, ông xã Lâm Vỹ Dạ viết. Ngoài diễn kịch, Hứa Minh Đạt còn góp mặt trong những bộ phim truyền hình, điện ảnh lẫn web-drama. Các vai diễn gây chú ý nhất của anh là Lũ trong phim truyền hình “Tiếng sét trong mưa”, Bảy Gà trong web-drama “Thập tứ cô nương”. Ảnh: Thời đại plus Hứa Minh Đạt kết hôn với Lâm Vỹ Dạ năm 2010. Trong những năm đầu kết hôn, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng cả hai chưa từng buông tay nhau. Có vợ là nghệ sĩ nổi tiếng, Hứa Minh Đạt được nhiều người cho rằng nhờ vợ “mở đường”. Nam diễn viên không ngại thừa nhận anh nổi tiếng được là nhờ Lâm Vỹ Dạ. “Khi bé Dạ nổi tiếng thì người ta cũng tìm đến và hỏi chồng Dạ là ai. Không có vấn đề gì phải phàn nàn hết, vì đó là sự may mắn và cũng là cái cơ duyên để khán giả biết tới gia đình của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ”, anh nói. Trước khi vướng ồn ào chúc khán giả kém duyên, Hứa Minh Đạt là cái tên khá sạch scandal. Xem video "Hứa Minh Đạt gây sốc khi chúc khán giả không bị đụng xe". Nguồn Ngôi sao