Hợp tác với TikToker Nờ Ô Nô và loạt ồn ào của Thu Minh

Mới đây, video "Người nghèo ăn gì - Nờ Ô Nô cho ăn đó” của TikToker Nờ Ô Nô làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích nam TikToker này bởi anh có những lời lẽ không đúng chuẩn mực như: "Hello (xin chào - PV) bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn", "Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn, giờ hỏi lại có ăn hay không?". Do từng hợp tác với TikToker Nờ Ô Nô, Thu Minh trở thành tâm điểm của dư luận. Ảnh: Yan Thu Minh và TikToker Nờ Ô Nô từng cùng nhau sản xuất các clip có nội dung như “Đột nhập nhà riêng của Thu Minh để review tô miến gà 30 triệu”; “Chi 400 củ để gặp ca sĩ Thu Minh và nghe chị hát”. Ảnh: Yan Giữa ồn ào, Thu Minh gỡ bỏ clip liên quan đến Nờ Ô Nô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa lên tiếng về sự việc. Ảnh: Zing Trước lùm xùm hợp tác với Nờ Ô Nô, Thu Minh không ít lần trở thành tâm điểm của dư luận. Năm 2014, với vai trò đại sứ trong cuộc chiến bảo vệ tê giác, cô lộ clip dùng mật gấu tươi để chữa trị vết thương và sử dụng túi đắt tiền làm từ da cá sấu. Giữa ồn ào, Thu Minh lập tức lên tiếng. Ảnh: VOV Trên Zing, nữ ca sĩ cho biết, clip quay vào năm 2011, khi cô “chỉ quan tâm và có sự hiểu biết hạn hẹp trong phạm vi chuyên môn ca hát của bản thân, nhưng nay đã trưởng thành và nhận thức được điều gì đúng sai”. Ảnh: Zing Về sử dụng túi đắt tiền làm từ da cá sấu, Thu Minh chia sẻ, cô không phải trở thành thánh nhân ăn chay hay sống khác người bình thường khi mà nhu cầu cuộc sống xung quanh cô đều được sản xuất từ da động vật. Ảnh: VTC Năm 2016, khi câu chuyện kinh doanh và nợ nần của chồng Thu Minh còn chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nữ ca sĩ bất ngờ có phát ngôn gây sốc. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Thu Minh được hỏi rằng "Do đặt niềm tin vào chị nên họ mới làm việc với chồng của chị?”. Nữ ca sĩ thản nhiên trả lời: "Ai nói câu này thì kinh doanh lụi bại là đúng rồi. Người làm kinh doanh mà suy nghĩ thiếu hiểu biết như thế thì... bó tay". Phát ngôn của Thu Minh gây tranh cãi. Đến năm 2017, Thu Minh mới lên tiếng. Ảnh: Dân Việt Theo Vietnamnet, Thu Minh chia sẻ trong chương trình Nghệ sĩ mừng xuân 2017, dù là một người có nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống nhưng đôi lúc cô có những phát ngôn thiếu kiểm soát, không còn là bản thân để chống chọi lại những thị phi xung quanh. Điều này xuất phát từ sự phản kháng trong cá tính mạnh mẽ nhưng lại không phải là bản chất thật sự của Thu Minh. Nữ ca sĩ cho rằng cô nợ những người yêu mến một lời xin lỗi. Ảnh: Giao thông Thu Minh từng vướng nghi vấn đạo ý tưởng ở Bước nhảy Hoàn vũ. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng bài nhảy của nữ ca sĩ trong đêm thứ 7 có nhiều điểm giống bài nhảy của 2 vũ công nổi tiếng thế giới Max Kozhevnikov và Yulia Zagoruychenko. Thu Minh phủ nhận nghi vấn đạo ý tưởng. Nữ ca sĩ cho biết, ý tưởng bài nhảy bắt đầu từ buổi đi chơi thảo cầm viên của cô và bạn nhảy. Giữa ồn ào của Thu Minh, Chí Anh, Khánh Thi cũng lên tiếng bênh vực Thu Minh. Ảnh: Lao động Năm 2019, MV "I am diva" của Thu Minh bị cư dân mạng soi ra có những điểm giống MV "Kill This Love" và "Ddu-du Ddu-du" của Black Pink (Hàn Quốc), "Telephone" của Lady Gaga. Hà Đỗ - người đã lên ý tưởng và xây dựng tạo hình cho Thu Minh trong MV "I am diva" chia sẻ: "Mỗi sản phẩm âm nhạc là những dự án tâm huyết của các nghệ sĩ khác nhau trên thế giới. Vậy nên, mọi sự so sánh đều rất khập khiễng". Ảnh: Người đưa tin Thu Minh chọn cách giữ im lặng giữa ồn ào. "Toàn bộ ý tưởng của MV I tam Diva là của giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, vì thế chị Thu Minh sẽ không nói gì về việc này. MV ra mắt rồi, chị ấy sẽ không nói thêm gì nữa", quản lý của Thu Minh chia sẻ trên Người đưa tin. Ảnh: Người lao động Thu Minh từng nhận án phạt 3,5 triệu đồng vì lựa chọn trang phục kiệm vải trong đêm diễn năm 2012. Sau ồn ào, nữ ca sĩ chú ý hơn trong cách ăn mặc. Ảnh: Zing Xem video "Thu Minh bên chồng con ở đời thường". Nguồn FBNV

