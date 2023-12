Hồng Đào - Quang Minh ra sao hậu ly hôn?

Hồng Đào - Quang Minh từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Cả hai gây tiếc nuối khi công khai thông tin ly hôn vào năm 2019 dù đã bên nhau 24 năm và có với nhau hai cô con gái. Cuộc sống của Quang Minh - Hồng Đào sau 4 năm ly hôn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong nước lẫn hải ngoại. Mới đây, Hồng Đào trở lại với phim điện ảnh khi tham gia dự án phim Tết 2024 của MC Trấn Thành mang tên "Mai". Ảnh: Ngoisao.net. Thời gian qua, Hồng Đào tích cực từ Mỹ về Việt Nam đóng phim, làm giám khảo gameshow và tham gia chương trình truyền hình thực tế "Có hẹn cùng thanh xuân". Có 30 năm định cư ở Mỹ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 tận hưởng cuộc sống an yên bên hai con gái trong biệt thự tràn ngập hoa. Ở tuổi 61, vợ cũ Quang Minh được khen ngày càng tươi trẻ. Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân - hai ái nữ nhà Quang Minh và Hồng Đào luôn bên mẹ sau biến cố hôn nhân của nữ nghệ sĩ. Về phía diễn viên Quang Minh, sau khi ly hôn, anh cũng đi về giữa Mỹ và Việt Nam để làm việc. Thời gian qua, chồng cũ Hồng Đào cũng rất bận rộn với các dự án nghệ thuật khi tham gia đóng phim, web-drama, quay gameshow... Dù bận rộn với những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước nhưng nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian tự thưởng cho bản thân bằng các chuyến du lịch. Ở tuổi 64, Quang Minh được khen ngày càng phong độ, bảnh bao và trẻ trung. Anh tìm đến các cơ sở làm đẹp kết hợp với bơi lội, tập gym và chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe. Trong bài viết gần đây trên trang cá nhân, Quang Minh khéo tiết lộ về mối quan hệ với Hồng Đào sau 4 năm ly hôn. Anh bày tỏ niềm vui khi được vợ cũ chia sẻ chuyện con gái siêng năng làm việc và luôn có đầu óc cầu tiến. Nhân dịp sinh nhật vợ cũ, nam diễn viên gửi lời nhắn nhủ: "Anh chúc em Hồng Đào điều duy nhất đó là sức khỏe và bình an. Chúc mừng sinh nhật người mẹ tuyệt vời của 2 công chúa của anh".Xem video: "Trường Giang xúi giục Vân Sơn nhậu say xỉn về đánh đập Hồng Đào". Nguồn VieNetwork

Hồng Đào - Quang Minh từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Cả hai gây tiếc nuối khi công khai thông tin ly hôn vào năm 2019 dù đã bên nhau 24 năm và có với nhau hai cô con gái. Cuộc sống của Quang Minh - Hồng Đào sau 4 năm ly hôn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong nước lẫn hải ngoại. Mới đây, Hồng Đào trở lại với phim điện ảnh khi tham gia dự án phim Tết 2024 của MC Trấn Thành mang tên "Mai". Ảnh: Ngoisao.net. Thời gian qua, Hồng Đào tích cực từ Mỹ về Việt Nam đóng phim, làm giám khảo gameshow và tham gia chương trình truyền hình thực tế "Có hẹn cùng thanh xuân". Có 30 năm định cư ở Mỹ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 tận hưởng cuộc sống an yên bên hai con gái trong biệt thự tràn ngập hoa. Ở tuổi 61, vợ cũ Quang Minh được khen ngày càng tươi trẻ. Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân - hai ái nữ nhà Quang Minh và Hồng Đào luôn bên mẹ sau biến cố hôn nhân của nữ nghệ sĩ. Về phía diễn viên Quang Minh, sau khi ly hôn, anh cũng đi về giữa Mỹ và Việt Nam để làm việc. Thời gian qua, chồng cũ Hồng Đào cũng rất bận rộn với các dự án nghệ thuật khi tham gia đóng phim, web-drama, quay gameshow... Dù bận rộn với những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước nhưng nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian tự thưởng cho bản thân bằng các chuyến du lịch. Ở tuổi 64, Quang Minh được khen ngày càng phong độ, bảnh bao và trẻ trung. Anh tìm đến các cơ sở làm đẹp kết hợp với bơi lội, tập gym và chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe. Trong bài viết gần đây trên trang cá nhân, Quang Minh khéo tiết lộ về mối quan hệ với Hồng Đào sau 4 năm ly hôn. Anh bày tỏ niềm vui khi được vợ cũ chia sẻ chuyện con gái siêng năng làm việc và luôn có đầu óc cầu tiến. Nhân dịp sinh nhật vợ cũ, nam diễn viên gửi lời nhắn nhủ: "Anh chúc em Hồng Đào điều duy nhất đó là sức khỏe và bình an. Chúc mừng sinh nhật người mẹ tuyệt vời của 2 công chúa của anh". Xem video: "Trường Giang xúi giục Vân Sơn nhậu say xỉn về đánh đập Hồng Đào". Nguồn VieNetwork