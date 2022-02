Hôn nhân viên mãn của 2 nghệ sĩ tên Xuân: Chiều Xuân - Kim Xuân

Sinh vào tháng 8, nghệ sĩ Kim Xuân vẫn được gia đình đặt tên là Xuân. Theo cô, có thể vì gia đình ngưỡng mộ nghệ sĩ Kim Cương nên đặt tên con theo chữ lót và vì là con gái đầu lòng nên đặt là Kim Xuân, hoặc có thể vì đối diện ngôi nhà ở quê có một tiệm vàng Kim Đạt nên bà nội chọn chữ lót đệm cho con là Kim và đặt là Kim Xuân. Ảnh: FB Kim Xuân Nghệ sĩ Kim Xuân kết hôn năm 1980. Trong suốt hơn 40 năm qua, cô luôn được người bạn đời lặng lẽ đón đưa đi diễn, ra phim trường, đi phỏng vấn. Ảnh: Khám pháÔng xã của Kim Xuân hiểu nỗi nhọc nhằn của vợ nên luôn chú ý giữ bầu không khí trong nhà yên tĩnh mỗi khi Kim Xuân trở về nhà. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Kim Xuân làm dâu xứ Huế. Phải lâu lắm, cha mẹ chồng mới thông cảm, hiểu được cho cô những nỗi khó khăn của nghề diễn. Ảnh: FB Kim Xuân Vợ chồng Kim Xuân có một cậu con trai chung tên Huy Luân. Khi vợ chồng Huy Luân - Thanh Phương ra ở riêng, nghệ sĩ Kim Xuân sốc. Ảnh: Khám phá Đến nay, nghệ sĩ Kim Xuân thấy quyết định ra ở riêng của 2 con là đúng và tôn trọng quyết định này. Ảnh: An ninh thế giới Nghệ sĩ Kim Xuân yêu thương con dâu. Cô cho biết, bản thân thường đứng về phía con dâu và khiển trách con trai vì đã không nhường nhịn vợ khi hai vợ chồng con trai xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Thế giới trẻ Kim Xuân bộc bạch, hiện tại, các thành viên trong gia đình cô hiểu nhau rất nhiều. Ảnh: Thế giới trẻ Cùng tên Xuân giống nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ về ý nghĩa tên của mình: "Tôi sinh chiều mùng 5 Tết, ba tôi lại là đạo diễn với một tâm hồn nghệ sĩ nên đặt luôn tên con gái là Chiều Xuân”. Ảnh: FB Chiều Xuân Chiều Xuân lấy chồng khi chỉ mới 20 tuổi. Cô kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Anh chính là mối tình đầu của Chiều Xuân. Vì lấy chồng khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường, Chiều Xuân bị kỷ luật nhưng cô vẫn bất chấp lên xe hoa. Ảnh: FB Chiều Xuân Đến giờ nghĩ lại, Chiều Xuân mới thấy việc mình kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là may mắn nhất cuộc đời. Ảnh: FB Đỗ Hồng Quân Trong cuộc phỏng vấn với Đời sống và pháp luật, Chiều Xuân khoe ông xã chiều chuộng vợ con. Cô nói: “30 năm ở với nhau, chưa bao giờ anh ấy to tiếng với vợ con. Đặc biệt, anh ấy rất thích vào bếp nấu nướng cho vợ con ăn. Bên cạnh đó, anh Quân là người rất tình cảm. Tôi và con gái lớn Hồng Mi khi nhìn thấy anh ấy chăm sóc cho Hồng Khanh – con gái út thì hay trêu, anh ấy là trưởng gánh cải lương vì hai bố con rất tình cảm, quấn quýt với nhau”. Ảnh: FB Đỗ Hồng Quân Ngoài ông xã, Chiều Xuân còn dành nhiều lời cho cánh cho mẹ chồng. Sinh thời, mẹ chồng của Chiều Xuân yêu thương nữ diễn viên như con đẻ từ việc chăm từng li từng tí khi Chiều Xuân sinh con đến đưa tiền lương cho Chiều Xuân cất giữ. Khi mẹ chồng đổ bệnh, Chiều Xuân chăm bà như mẹ đẻ một cách tự nhiên. Ảnh: FB Chiều Xuân Vợ chồng Chiều Xuân hiện tại có hai cô con gái: Hồng Mi và Hồng Khanh. Hồng Mi đã lập gia đình, sống kín tiếng còn Hồng Khanh không chỉ hát hay mà ngày càng xinh đẹp, có lượng người hâm mộ nhất định. Ảnh: FB Chiều Xuân Xem video "Những hình ảnh đặc sắc phim Trói buộc yêu thương tập 3". Nguồn TVAd

Sinh vào tháng 8, nghệ sĩ Kim Xuân vẫn được gia đình đặt tên là Xuân. Theo cô, có thể vì gia đình ngưỡng mộ nghệ sĩ Kim Cương nên đặt tên con theo chữ lót và vì là con gái đầu lòng nên đặt là Kim Xuân, hoặc có thể vì đối diện ngôi nhà ở quê có một tiệm vàng Kim Đạt nên bà nội chọn chữ lót đệm cho con là Kim và đặt là Kim Xuân. Ảnh: FB Kim Xuân Nghệ sĩ Kim Xuân kết hôn năm 1980. Trong suốt hơn 40 năm qua, cô luôn được người bạn đời lặng lẽ đón đưa đi diễn, ra phim trường, đi phỏng vấn. Ảnh: Khám phá Ông xã của Kim Xuân hiểu nỗi nhọc nhằn của vợ nên luôn chú ý giữ bầu không khí trong nhà yên tĩnh mỗi khi Kim Xuân trở về nhà. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Kim Xuân làm dâu xứ Huế. Phải lâu lắm, cha mẹ chồng mới thông cảm, hiểu được cho cô những nỗi khó khăn của nghề diễn. Ảnh: FB Kim Xuân Vợ chồng Kim Xuân có một cậu con trai chung tên Huy Luân. Khi vợ chồng Huy Luân - Thanh Phương ra ở riêng, nghệ sĩ Kim Xuân sốc. Ảnh: Khám phá Đến nay, nghệ sĩ Kim Xuân thấy quyết định ra ở riêng của 2 con là đúng và tôn trọng quyết định này. Ảnh: An ninh thế giới Nghệ sĩ Kim Xuân yêu thương con dâu. Cô cho biết, bản thân thường đứng về phía con dâu và khiển trách con trai vì đã không nhường nhịn vợ khi hai vợ chồng con trai xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Thế giới trẻ Kim Xuân bộc bạch, hiện tại, các thành viên trong gia đình cô hiểu nhau rất nhiều. Ảnh: Thế giới trẻ Cùng tên Xuân giống nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ về ý nghĩa tên của mình: "Tôi sinh chiều mùng 5 Tết, ba tôi lại là đạo diễn với một tâm hồn nghệ sĩ nên đặt luôn tên con gái là Chiều Xuân”. Ảnh: FB Chiều Xuân Chiều Xuân lấy chồng khi chỉ mới 20 tuổi. Cô kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Anh chính là mối tình đầu của Chiều Xuân. Vì lấy chồng khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường, Chiều Xuân bị kỷ luật nhưng cô vẫn bất chấp lên xe hoa. Ảnh: FB Chiều Xuân Đến giờ nghĩ lại, Chiều Xuân mới thấy việc mình kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là may mắn nhất cuộc đời. Ảnh: FB Đỗ Hồng Quân Trong cuộc phỏng vấn với Đời sống và pháp luật, Chiều Xuân khoe ông xã chiều chuộng vợ con. Cô nói: “30 năm ở với nhau, chưa bao giờ anh ấy to tiếng với vợ con. Đặc biệt, anh ấy rất thích vào bếp nấu nướng cho vợ con ăn. Bên cạnh đó, anh Quân là người rất tình cảm. Tôi và con gái lớn Hồng Mi khi nhìn thấy anh ấy chăm sóc cho Hồng Khanh – con gái út thì hay trêu, anh ấy là trưởng gánh cải lương vì hai bố con rất tình cảm, quấn quýt với nhau”. Ảnh: FB Đỗ Hồng Quân Ngoài ông xã, Chiều Xuân còn dành nhiều lời cho cánh cho mẹ chồng. Sinh thời, mẹ chồng của Chiều Xuân yêu thương nữ diễn viên như con đẻ từ việc chăm từng li từng tí khi Chiều Xuân sinh con đến đưa tiền lương cho Chiều Xuân cất giữ. Khi mẹ chồng đổ bệnh, Chiều Xuân chăm bà như mẹ đẻ một cách tự nhiên. Ảnh: FB Chiều Xuân Vợ chồng Chiều Xuân hiện tại có hai cô con gái: Hồng Mi và Hồng Khanh. Hồng Mi đã lập gia đình, sống kín tiếng còn Hồng Khanh không chỉ hát hay mà ngày càng xinh đẹp, có lượng người hâm mộ nhất định. Ảnh: FB Chiều Xuân Xem video "Những hình ảnh đặc sắc phim Trói buộc yêu thương tập 3". Nguồn TVAd