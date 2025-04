Hoa hậu Kỳ Duyên nhận giải Body đẹp nhất năm

Trên trang cá nhân Hoa hậu Kỳ Duyên vừa khoe mình được tạp chí Elle Vietnam trao giải Best Body Of The Year (Hình thể đẹp nhất năm) năm 2025. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Sở hữu body vạn người mê với số đo ba vòng 88 - 59 - 91 cm và chiều cao 1m76, Kỳ Duyên khiến nhiều người phải ghen tị với sắc vóc của cô. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Người đẹp sinh năm 1996 được coi là một trong những mỹ nhân có body đẹp nhất Vbiz. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) So sắc vóc của Kỳ Duyên hiện tại với lúc cô vừa lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2014 mới thấy có sự thay đổi rõ rệt. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Sau 11 năm lên ngôi hoa hậu, body và nhan sắc của Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Để có được vóc dáng đẹp như bây giờ, Kỳ Duyên chăm chỉ tập luyện và ăn uống rất khoa học. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Năm 2024, ở tuổi 28, Kỳ Duyên đã trở lại với đường đua nhan sắc Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị cao nhất. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Sau đó cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 và lọt top 30. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Kỳ Duyên khoe lưng trần trong bộ trang phục dạ hội tại cuộc thi Miss Universe 2024. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên) Ngoài ra, cô còn lấn sang diễn xuất với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành. (Ảnh: FB Nguyễn Cao Kỳ Duyên)

