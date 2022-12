Hôn nhân hạnh phúc của mỹ nhân “siêu vòng 3” Ngô Trà My

Á hậu Ngô Trà My là một trong những mỹ nhân siêu vòng ba. Thời thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, vòng 3 của cô là 103cm. Năm 2016, Trà My lên xe hoa. Ông xã Trà My là doanh nhân Lê Hoàn, lớn hơn cô 13 tuổi. Sau khi lấy chồng, Á hậu hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 rất hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Bên cạnh thời gian chăm sóc gia đình, nàng hậu hỗ trợ ông xã điều hành công việc kinh doanh. Trà My được chồng đại gia chiều chuộng. Cô "than thở" chồng bắt mỗi ngày phải xách một chiếc túi hàng hiệu, ép đeo nhẫn kim cương, không được tự lái xe vì phải có tài xế riêng đưa rước. Dịp 20/10, Valentine hay Halloween, ông xã Trà My đều dành thời gian đưa vợ đi ăn. Trà My sinh con gái đầu lòng Khánh Vy năm 2016. Người đẹp trải qua chứng trầm cảm sau sinh do thay đổi nội tiết tố, cảm thấy bản thân luôn mệt mỏi, chán chường, tự ti về ngoại hình. Nhờ được chồng và mẹ quan tâm, Trà My dần vượt qua chứng trầm cảm.Con gái Trà My có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn. Trà My mang bầu khi con gái đầu lòng được 6 tuổi. Nàng á hậu tung ảnh bầu lần 2 vào tháng 9/2022. Từ khi mang thai lần 2, Trà My chủ yếu ở nhà dưỡng thai. Nàng á hậu gợi cảm dù bụng bầu vượt mặt. Mới đây, Trà My khoe diện mạo con thứ hai. Xem video "Ngô Trà My quay clip Tiktok". Nguồn FBNV

