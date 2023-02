Hôn nhân của mỹ nhân Hàn lấy chồng kém 18 tuổi sang VN sống

Vợ chồng Ham So Won và con gái sống ở quận 7, TP.HCM từ đầu tháng 2/2022. Trần Hoa yêu thích kiến trúc, không gian và ẩm thực ở Việt Nam. Vợ chồng Ham So Won còn dạy con gái nói một số câu tiếng Việt. Ảnh: Zing Ham So Won sinh năm 1976, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Người đẹp từng tham gia bộ phim "Tình dục là chuyện nhỏ". Còn Trần Hoa sinh năm 1994, đến từ Thâm Quyến. Ảnh: Zing Trần Hoa yêu Ham So Won ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cầu hôn bạn gái sau 1 tháng hẹn hò. Anh đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ để cưới bạn gái hơn 18 tuổi vào năm 2018. Ảnh: Osen Sau kết hôn, Trần Hoa theo Ham So Won sang Hàn sinh sống. Cặp đôi có con gái chung vào năm 2019. Ảnh: Osen Nữ diễn viên phim “Tình dục là chuyện nhỏ” không ngại phơi bày đời tư khi cùng chồng con, gia đình chồng tham gia chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: Osen Ham So Won bị chỉ trích vì cư xử thiếu tinh tế với chồng, mẹ chồng, liên tục ghen tuông vô căn cứ, bỏ bê con cái. Ảnh: Zing Nữ diễn viên phim “Tình dục là chuyện nhỏ” còn bị ném đá vì nói dối gia thế của chồng. Cụ thể, chồng trẻ của Ham So Won chỉ là một nhân viên bình thường, không phải là giám đốc một công ty quần áo lớn. Ảnh: Vietnamnet Từng rộ tin đồn Ham So Won ly hôn chồng trẻ. Nguồn tin thân cận với đôi vợ chồng cho biết Trần Hoa là người đề nghị chia tay trước vì Ham So Won phơi bày đời tư. Ham So Won thừa nhận, cô và Trần Hoa gặp trục trặc, sẽ lên tiếng sau khi đưa ra quyết định cho mối quan hệ hôn nhân. Ảnh: Instagram Năm 2022, Ham So Won thừa nhận, cô bị sảy thai khi mang bầu đứa con thứ hai vào năm 2021. Ảnh: Vietnamnet Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

