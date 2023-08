Hôn nhân của MC Phan Anh bên vợ đẹp, con ngoan

Chia sẻ về việc xuống tóc, xuất gia gieo duyên, MC Phan Anh cho biết, hai con trai của anh phản ứng mạnh. "Ông Pooh thì nói "con bớt yêu bố đi đấy!", Ông Bin thì bảo con "không nhìn bố nữa đâu đấy", rồi dí ipad chụp tóc bố! Tối qua, được cầm điện thoại, mình gửi hình. Xem xong, một ông cười, một ông khóc! Về đến nhà, một ông ôm mình thật chặt như an ủi!", kể. Phan Anh kết hôn năm 2006. Bà xã của nam MC tên Dương Tuấn Ngọc. Quen nhau từ thời sinh viên, đến nay cặp đôi đã có 23 năm bên nhau.Bà xã Phan Anh sở hữu nhan sắc mặn mà. Trước đây, cô làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Sau đó, vợ Phan Anh chuyển hướng sang kinh doanh để dành thời gian hỗ trợ chồng và chăm sóc con nhỏ. Năm 2018, Phan Anh chia sẻ, hôn nhân của vợ chồng anh cũng như bao cặp đôi khác có thăng trầm, biến cố. Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ TP HCM, Phan Anh kể về lần ghen dữ dội nhất của vợ là tin đồn tình cảm giữa anh và một người mẫu. "Vợ tôi đã thu dọn quần áo và mời tôi ra khỏi nhà. Mâu thuẫn kéo dài khoảng 1 tháng. Tôi chủ động chia sẻ, vợ tôi cũng tìm hiểu và biết đó là hiểu lầm. Từ câu chuyện này, tôi cũng rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, không vui đùa quá trớn", Phan Anh tiết lộ. Theo Phan Anh, vợ chồng anh có nhiều mâu thuẫn, tưởng chừng như muốn đổ vỡ, nhưng rồi cả hai may mắn có cơ hội để nhìn lại chính bản thân mình. "Chúng tôi cùng học cách tôn trọng, chấp nhận, chia sẻ, lắng nghe... Những điều đó làm chúng tôi tốt hơn và không khí gia đình cũng trở nên tốt hơn", Phan Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet. Vợ chồng Phan Anh có 3 người con chung: 1 gái, 2 trai. Bé Bo - con gái đầu lòng của Phan Anh đã bước sang tuổi 17. Phan Anh thường hài hước gọi con gái là "nàng thơ" hay "em gái". Hai con trai của Phan Anh đáng yêu ngày còn nhỏ. Phan Anh khoe hai quý tử lớn phổng phao cách đây không lâu. Nam MC từng tạm dừng hoạt động trong showbiz để vun vén gia đình. Phan Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Gia Đình và Xã Hội, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội có mặt trong những kỷ niệm vô giá mà tuổi thơ các con cần có và có thể sẽ bỏ lỡ nhiều thêm. Xem video: "Hé lộ lý do MC Phan Anh xuống tóc xuất gia gieo duyên".

