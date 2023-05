Hôn nhân của Lâm Y Thần trước tin đồn chồng ngoại tình

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao loạt tin đồn về hôn nhân của Lâm Y Thần. Nữ diễn viên phim "Thơ ngây" bị đồn đánh ghen với nhân tình của chồng, quyết định ly hôn khi chồng bảo vệ người thứ ba, bố mẹ chồng yêu cầu sống an phận. Ảnh: Vietnamnet Phía Lâm Y Thần phủ nhận mọi tin đồn hôn nhân. Ảnh: Vietnamnet Lâm Y Thần kết hôn năm 2014 với Lâm Vu Siêu. Cả hai công khai hẹn hò năm 2012 sau nhiều năm làm bạn. Ảnh: Sức khỏe và đời sốngChồng Lâm Y Thần sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao 1m80. Lâm Vu Siêu không hoạt động nghệ thuật. Anh kinh doanh thiết bị lặn biển ở Mỹ. Ảnh: Zing Sau đám cưới, vợ chồng nữ diễn viên sống xa cách do Vu Siêu chủ yếu ở Mỹ kinh doanh. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch kết hôn của Lâm Y Thần và Vu Siêu. Ảnh: Khám phá Tháng 10/2021, Lâm Y Thần sinh con gái đầu lòng. Nữ diễn viên giấu mặt con gái. Ảnh: Khám phá Năm 2021, hôn nhân của Lâm Y Thần vướng tin đồn tiêu cực. Nhiều nguồn tin cho biết, nữ diễn viên bị gia đình chồng chèn ép, phải dậy sớm nấu nướng cho cả nhà. Có nguồn tin chồng Lâm Y Thần thường xuyên đưa nhân tình về nhà. Ảnh: Instagram Lâm Y Thần lên tiếng phủ nhận mọi đồn đoán. Cô khẳng định không có chuyện phải sống luồn cúi trong nhà. Nữ diễn viên còn khoe được mẹ chồng làm cho bữa sáng. Ảnh: Khám phá Lâm Y Thần cũng khẳng định chồng không ngoại tình: “Làm sao anh ấy có thể dẫn phụ nữ khác về nhà khi chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng". Ảnh: Người lao động Lâm Y Thần từng là diễn viên được nhiều khán giả châu Á yêu thích qua loạt phim: "Những cô gái kung fu", "Khu vườn bí mật", "Thiên ngoại phi tiên", "Nàng Juliet phương Đông", "Tân anh hùng xạ điêu", "Thơ ngây". Ảnh: Người lao động Lâm Y Thần còn là ca sĩ. Cô thể hiện một số ca khúc nhạc phim như "You" trong "Thơ ngây", "It had to be you" trong "Nàng Juliet phương Đông", "The way home" trong phim điện ảnh Hàn Quốc "Tuyết tháng tư". Ảnh: Người lao động Xem video: "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

