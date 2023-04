Hôn nhân của An Dĩ Hiên trước khi “quay lưng” với chồng tỷ phú

Theo Zing, mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, An Dĩ Hiên cắt đứt liên hệ với Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Cách đây không lâu, Trần Vinh Luyện bị phán 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. Ảnh: Dân Việt Trước khi Trần Vinh Luyện vướng vòng lao lý, hôn nhân của anh và An Dĩ Hiên đầy viên mãn. Ảnh: Ifeng Cặp đôi kết hôn vào tháng 6/2017 sau hơn 2 năm hẹn hò bí mật. Khi tuyên bố lên xe hoa, An Dĩ Hiên viết trên trang cá nhân: “1230 ngày anh đột nhiên bước vào thế giới của em và em đã có 810 ngày hẹn hò với anh. Không ngờ rằng rồi em cũng bị anh chinh phục. Thôi rồi, em sẽ luôn bên anh, ăn tới già, chơi tới già và trong tương lai hãy chăm sóc bà Trần này nhé”. Ảnh: Sina Sau đám cưới, An Dĩ Hiên luôn được chồng chiều chuộng. Theo Dân Trí, khi An Dĩ Hiên bước sang tuổi 38, Trần Vinh Luyện đã tặng vợ một chiếc vòng cổ kim cương 13,57 triệu NDT (49 tỷ đồng). Vị tỷ phú này còn bỏ 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng) để mua tặng An Dĩ Hiên một con hươu màu bạc trang trí vì cô thích. Ảnh: Sian Trần Vinh Luyện còn tặng An Dĩ Hiên 4 căn hộ cao cấp 7 triệu USD sau khi cô hạ sinh con trai vào tháng 7/2019. Ảnh: Vietnamnet Khi An Dĩ Hiên mang thai, Trần Vinh Luyện còn thoa kem lên bụng cho vợ mỗi ngày, sửa và sơn móng tay giúp cô. Ảnh: Vietnamnet Trên trang cá nhân, An Dĩ Hiên khoe không ít hình ảnh ngọt ngào bên chồng tỷ phú. Cho đến cuối năm 2021, Trần Vinh Luyện bị bắt, An Dĩ Hiên xóa ảnh gia đình, im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Ảnh: Zing "Triệu Mẫn" An Dĩ Hiên vướng một số tin đồn như đang làm thủ tục ly dị, sức khỏe ốm yếu. Ảnh: Andy An Studio Do xuất thân giàu có, độc lập tài chính, An Dĩ Hiên không phải lo lắng về vấn đề kinh tế dù chỉ còn một mình nuôi hai con nhỏ. Ảnh: Andy An Studio Xem video: "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

