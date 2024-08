Hôn nhân của Á hậu Việt Nam đeo vàng “trĩu cổ” trong ngày cưới

Thúy An giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước khi thi nhan sắc, cô quen biết Ngọc Duy. Tháng 1/2021, Á hậu Thúy An tổ chức đám cưới với chồng tiến sĩ. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Trong ngày cưới, Á hậu Thúy An được tặng 13 cây vàng gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng. Đại diện của Thúy An chia sẻ trên Znews: "Phía nhà trai trao một bộ vòng vàng cho Thúy An. Ngoài ra, ba mẹ cùng người thân của Thúy An trao nhiều vòng, kiềng vàng cho cô ấy". Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Cưới xong, Thúy An mang bầu nhưng không may bị lưu. Sau đó, nàng hậu mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: FB Thúy An. Tháng 4/2023, Thúy An xác nhận thông tin sinh con gái đầu lòng. Ảnh: FB Thúy An. Nàng hậu công khai hình ảnh con gái sau ít tháng giữ kín. Ảnh: FB Thúy An. Mới đây, người đẹp gốc Kiên Giang chia sẻ cô từng khủng hoảng vì con gái lười ăn. Ảnh: FB Thúy An. "Ban đầu tính tôi khá nguyên tắc khi nuôi con, chồng tôi thì rất dễ tính và chiều con. Thời gian trước hai vợ chồng cũng khó chịu với nhau, nhưng dần thì tôi cảm thấy mình nên thay đổi, giảm bớt cái khó của mình xuống, khuyên chồng nghiêm lại với con. Hai vợ chồng dung hòa lại nên mọi thứ ổn hơn, bây giờ tôi cũng dễ với con luôn", Phụ Nữ Số dẫn lời Thúy An. Ảnh: FB Thúy An. Kết hôn được 3 năm, có con chung, vợ chồng Thúy An vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Ảnh: FB Thúy An. Cặp đôi tình tứ trong một chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An tập trung chăm lo gia đình và kinh doanh. Thi thoảng, nàng hậu tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FB Thúy An. Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FB Thúy An

Thúy An giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước khi thi nhan sắc, cô quen biết Ngọc Duy. Tháng 1/2021, Á hậu Thúy An tổ chức đám cưới với chồng tiến sĩ. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Trong ngày cưới, Á hậu Thúy An được tặng 13 cây vàng gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng. Đại diện của Thúy An chia sẻ trên Znews: "Phía nhà trai trao một bộ vòng vàng cho Thúy An. Ngoài ra, ba mẹ cùng người thân của Thúy An trao nhiều vòng, kiềng vàng cho cô ấy". Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam. Cưới xong, Thúy An mang bầu nhưng không may bị lưu. Sau đó, nàng hậu mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: FB Thúy An. Tháng 4/2023, Thúy An xác nhận thông tin sinh con gái đầu lòng. Ảnh: FB Thúy An. Nàng hậu công khai hình ảnh con gái sau ít tháng giữ kín. Ảnh: FB Thúy An. Mới đây, người đẹp gốc Kiên Giang chia sẻ cô từng khủng hoảng vì con gái lười ăn. Ảnh: FB Thúy An. "Ban đầu tính tôi khá nguyên tắc khi nuôi con, chồng tôi thì rất dễ tính và chiều con. Thời gian trước hai vợ chồng cũng khó chịu với nhau, nhưng dần thì tôi cảm thấy mình nên thay đổi, giảm bớt cái khó của mình xuống, khuyên chồng nghiêm lại với con. Hai vợ chồng dung hòa lại nên mọi thứ ổn hơn, bây giờ tôi cũng dễ với con luôn", Phụ Nữ Số dẫn lời Thúy An. Ảnh: FB Thúy An. Kết hôn được 3 năm, có con chung, vợ chồng Thúy An vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Ảnh: FB Thúy An. Cặp đôi tình tứ trong một chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Thúy An. Thúy An tập trung chăm lo gia đình và kinh doanh. Thi thoảng, nàng hậu tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FB Thúy An. Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FB Thúy An