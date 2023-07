Ý Nhi và dàn hậu được bạn trai ủng hộ thi nhan sắc

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi không giấu giếm chuyện có bạn trai. Người đẹp cho biết, cô được bạn trai chở đi mua sắm, lựa chọn trang phục, phụ kiện, đưa đón đi học thêm tiếng Anh, các lớp kỹ năng để thi Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Ảnh: FBNV. Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ trên Tiền Phong, bạn trai sẽ thấu hiểu, ủng hộ cô sau đăng quang, khi cô có nhiều hoạt động và lịch trình dày đặc. Ảnh: FBNV. Bạn trai của Ý Nhi năm nay 21 tuổi, là sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM. Anh chỉ là người bình thường, không phải thiếu gia như đồn đoán. Theo Pháp Luật và Xã Hội, bạn trai của Ý Nhi có bố mẹ làm giáo viên. Ảnh: Saostar. Không chỉ Ý Nhi, Á hậu Phương Nga cũng được nửa kia ủng hộ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Nàng á hậu được Bình An ủng hộ khi thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Người Lao Động. Bình An chia sẻ trên Tri Thức Xanh về việc Phương Nga quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018: “Cũng có một chút lo lắng ở những ngày đầu tiên, khi Phương Nga nói: “Em sẽ đi thi hoa hậu”. Cái chuyện yêu đại gia, yêu người giàu có sau cuộc thi hoa hậu thì đúng là đương nhiên ai cũng nghĩ tới. Tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ lại thì điều quan trọng nhất vẫn là hai đứa yêu nhau vì cái gì? Tình cảm dành cho nhau như thế nào? Tôi đã bỏ qua mọi suy nghĩ xấu đó để ở bên cô ấy, thay vì ngăn cản cô ấy đi thi hoa hậu”. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Bình An cho biết, việc Phương Nga thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã làm cuộc sống anh thay đổi khá nhiều. “Cái thay đổi buồn cười nhất đó là trước khi Phương Nga trở thành á hậu, ra đường tôi mang khẩu trang còn cô ấy thì không. Nhưng bây giờ mọi thứ lại ngược lại”, anh nói. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Chuyện tình của Bình An và Phương Nga có cái kết đẹp khi cả hai về chung một nhà năm 2022. Ảnh: FBNV. Mới đây, dưới một bài đăng nói về Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai, Bình An để lại bình luận: "Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này, tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng sau đó... Tôi mong hai bạn sẽ làm được". Ảnh: FBNV. Khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Thúy An được bạn trai ủng hộ. Thậm chí, bạn trai còn theo người đẹp đi các cửa hàng quần áo để chọn trang phục đẹp nhất, chuẩn bị cho các vòng thi. Ảnh: VOV. Trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, gia đình bạn trai đến cổ vũ Thúy An. “Sau này, bạn trai kể lại khi nhìn tôi trên sân khấu, anh ấy đoán bạn gái lọt vào top 5 nhưng không ngờ kết quả tôi trở thành á hậu. Sau khi trở thành Á hậu, tôi và anh đều áp lực. Trong thâm tâm, anh sợ tôi thay đổi nhưng không nói ra", Tiền Phong dẫn lời Thúy An. Ảnh: VOV. Giống Phương Nga, Thúy An cũng kết hôn với nửa kia đã ủng hộ cô thi nhan sắc. Hiện tại, Thúy An và chồng tiến sĩ có một cô con gái chung. Ảnh: FBNV. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

