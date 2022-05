Hôn nhân của 2 sao Hàn giống Cát Phượng kết đôi người kém gần 20 tuổi

Mới đây, Cát Phượng thông báo đã chia tay Kiều Minh Tuấn. Cả hai “đường ai nấy đi” hồi tháng 2/2021 sau 12 năm bên nhau. Ngày còn bên nhau, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn không kết hôn, có con hay tài sản chung. Giống diễn viên Cát Phượng, Ham So Won cũng yêu trai trẻ kém gần 20 tuổi. Mỹ nhân xứ Hàn sinh năm 1976 trong khi nửa kia của cô - Trần Hoa sinh năm 1994. Cả hai chênh nhau 18 tuổi. Ảnh: Osen Trần Hoa yêu Ham So Won ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cầu hôn bạn gái sau 1 tháng hẹn hò. Anh còn bất chấp sự phản đối của bố mẹ để cưới mỹ nhân xứ Hàn vào năm 2018. Cặp đôi có con gái chung vào năm 2019. Ảnh: Osen Theo Zing, sau kết hôn, Trần Hoa theo vợ sang Hàn sinh sống. Khi tham gia chương trình thực tế Flavor of Wife, cả hai thường xuyên xảy ra những trận cãi vã kịch liệt. Ham So Won bị chỉ trích kiểm soát chồng thái quá. Chồng trẻ của Ham So Won thậm chí phải đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu sau khi có những dấu hiệu trầm cảm. Ảnh: Osen Tháng 2/ 2021, rộ tin đồn Ham So Won ly hôn chồng trẻ. Nguồn tin thân cận với đôi vợ chồng cho biết Trần Hoa là người đề nghị chia tay trước. Phía Ham So Won thừa nhận cô và Trần Hoa đang gặp trục trặc, sẽ lên tiếng sau khi đưa ra quyết định cho mối quan hệ hôn nhân. Ảnh: Vietnamnet Tháng 3/2021, Ham So Won chia sẻ, vợ chồng cô có kế hoạch sinh con thứ 2. Nếu không thể có thai tự nhiên, cả hai dự định sẽ sử dụng số trứng đông lạnh và mang thai đứa con thứ 2 vào đầu năm 2022. Ảnh: Zing Shim Mina sinh năm 1972, kết hôn với ca sĩ kém cô 17 tuổi tên Ryu Philip. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2015 và kết hôn vào năm 2018. Ảnh: Zing Năm 2020, Shim Mina chia sẻ, chuyện có bầu với cô quá khó khăn. Nữ ca sĩ đã cố gắng bỏ bớt công việc, thăm khám sức khỏe định kỳ, sinh hoạt khoa học, lành mạnh, thụ tinh trong ống nghiệm nhưng vẫn chưa thể mang thai. Ảnh: Phụ nữ online Ryu Philip đã dành thời gian chia sẻ với gia đình để mọi người cảm thông hơn với Shim Mina về chuyện con cái. Ảnh: Phụ nữ online Mẹ chồng của Shim Mina cho biết cuộc sống hôn nhân là của riêng con cái, nên cả hai quyết định như thế nào, bà đều ủng hộ. Ảnh: Zing Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng

