Sao Việt công khai chia tay năm 2022: Mối tình nào gây ồn ào nhất?

Cát Phượng vừa xác nhận chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn. Cả hai vốn “đường ai nấy đi” từ tháng 2/2021. Theo chia sẻ của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đưa ra lý do không hợp khi đề nghị chia tay. Ảnh: FBNV Trong khi một số người cho rằng, trong chuyện tình cảm, hợp tan là điều khó tránh khỏi, nhiều cư dân mạng lại bày tỏ sự thất vọng về Kiều Minh Tuấn. Giữa ồn ào, Kiều Minh Tuấn khóa bình luận trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Không chỉ Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn gây ồn ào khi công khai chia tay, Hòa Minzy - Minh Hải cũng trở thành tâm điểm của dư luận khi thông báo “đường ai nấy đi”. Cả hai kết thúc mối quan hệ do không còn tiếng nói chung, chứ không phải do yêu xa hay có người thứ 3 nào. Ảnh: VOV Dù được Hòa Minzy bênh vực nhưng doanh nhân Minh Hải không tránh khỏi được việc bị cư dân mạng soi mói. Ngoài ra, câu chuyện chia tay giữa Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải bị một bộ phận khán giả đẩy đi quá xa. Cụ thể, một số tài khoản Facebook chia sẻ lại tin nhắn của Minh Hải và mẹ ruột của anh vào tháng 8/2021. Đồng thời, các cư dân mạng này xuyên tạc nội dung tin nhắn, cho rằng mẹ của Minh Hải không hài lòng với Hòa Minzy. Ảnh: FBNV Trước sự việc mẹ đẻ công kích, Minh Hải “dằn mặt” antifan. Phía Hòa Minzy làm rõ mối quan hệ giữa cô và bà nội của con trai. Nữ ca sĩ khẳng định, mẹ của Minh Hải chưa bao giờ yêu cầu cô bỏ sự nghiệp. Hòa Minzy cũng cho biết, mỗi khi rảnh, mẹ của Minh Hải đều nấu nướng và gọi Hòa Minzy cùng con trai của cô qua ăn. Ảnh: FBNV Mới đây, Hương Giang xác nhận chia tay Đình Tú. Mối tình kết thúc gây tranh cãi trái chiều. Không ít cư dân mạng chỉ trích Đình Tú, thậm chí lôi bạn diễn của anh - Huyền Lizzie vào câu chuyện. Ảnh: Thể thao văn hóa Trước những ý kiến trái chiều, Hương Giang một mực bảo vệ Đình Tú. Cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ đề cập cũng như chưa bao giờ khẳng định là chuyện tình cảm của mình liên quan đến người thứ 3. Như đã nói, đây là câu chuyện của hai người, mỗi người đã có sự lựa chọn con đường cho riêng mình nên không còn chung bước. Mong mọi người ngừng suy diễn, ngừng phán xét Đình Tú, ngừng lôi Minh Huyền vào câu chuyện này". Ảnh: Dân Việt Cuộc chia tay của Pha Lê - doanh nhân Emmanuel Shin, Hoàng Oanh - Jack diễn ra trong năm 2022 và không gây ồn ào. Ảnh: Người đưa tin, FBNV Tháng 2/2021, Thanh Hà xác nhận thông tin chia tay Roland. Sau khi “đường ai nấy đi”, hai người giữ mối quan hệ đồng nghiệp. Ít cư dân mạng bàn tán về câu chuyện chia tay của Thanh Hà. Ảnh: VOV Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng

