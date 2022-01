Hôn nhân bền chặt của Lê Thúy và chồng điển trai

Ngày mới gắn bó, Lê Thúy - Đỗ An bị nhiều người dị nghị. Có người cho rằng Đỗ An điển trai như vậy cưới Lê Thúy chỉ để che giấu giới tính. Đối mặt với những lời bàn tán, Đỗ An và Lê Thúy không lên tiếng mà chỉ tập trung xây dựng tổ ấm sau đám cưới năm 2015. Lê Thúy và Đỗ An từng có những tranh cãi vì khác biệt lớn trong tính cách. Nhờ dần chấp nhận tính cách của đối phương, cả hai hiểu nhau hơn. Đỗ An luôn nhường nhịn Lê Thúy. Anh còn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho vợ, ủng hộ người bạn đời hoạt động nghệ thuật. Trong mắt Lê Thúy, không ai chiều vợ hơn Đỗ An. Cặp đôi khẳng định hôn nhân hạnh phúc qua những khoảnh khắc bình dị. Lê Thúy và Đỗ An luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Kỷ niệm 7 năm ngày ăn hỏi, Đỗ An tâm sự: "Cuộc sống hôn nhân giống hệt như trò chơi tàu lượn siêu tốc. Lên đỉnh, rồi lao xuống không phanh, có cả lộn mèo hai ba vòng và nhìn mặt nhau la hét inh ỏi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sau tất cả những cảm giác mạo hiểm đó, anh vẫn muốn tiếp tục ngồi trên con tàu này cùng em. Vì ngoài việc anh không thể lộn mèo một mình, thì sự thú vị trong cuộc sống sẽ không còn nữa khi không có em”. Dịp Giáng sinh, Đỗ An “nịnh” Lê Thúy: “Món quà Noel tuyệt vời nhất năm nay, năm sau và mãi sau này, với anh vẫn chỉ có tình yêu. Cảm ơn em đã đem món quà đó đến anh!”. Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Lê Thúy viết: “Người ta không bao giờ biết trước tương lai. Nhưng hãy an tâm rằng ở phía trước anh luôn có em”. Tình cảm ngày càng bền chặt của Lê Thúy - Đỗ An xóa tan những dị nghị. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của vợ chồng Lê Thúy là có con. Xem video "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

