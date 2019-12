Hoàng Thùy liên tục tung chiêu tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019

Hoàng Thùy vừa xuất hiện trên trang Instagram của cuộc thi Miss Universe 2019 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Cụ thể, ban tổ chức đăng tải clip Hoàng Thùy dạy đại diện Tanzania boxing sau khi cả hai hoàn thành buổi quay hình. Clip dạy đối thủ vài động tác boxing giúp Hoàng Thùy được chú ý. Hoàng Thùy còn gây ấn tượng khi được bạn cùng phòng - Emma Jenkins liên tục khen ngợi. Người đẹp đến từ nước Anh khen Hoàng Thùy nói tiếng Anh rất tốt và vượt khó bằng việc bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Emma còn khoe chiếc váy Hoàng Thùy tặng. Đại diện Anh hào hứng mặc váy đại diện Việt Nam tặng khi đi ăn tối. Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy là một trong số những thí sinh được phỏng vấn bằng tiếng Anh sau buổi gặp gỡ tổ chức Smile Train do đương kim Hoa hậu Catriona Gray chủ trì. Khi trả lời phỏng vấn, đại diện Việt Nam tiết lộ về vết sẹo lớn trên trán năm 1 tuổi của mình khiến cô buồn, đôi khi không dám nhìn vào mắt người đối diện. "Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng thể làm người mẫu với vết sẹo ấy, nhưng đến thi tham gia Vietnam's Next Top Model, tôi nhận ra nó không còn đáng lo ngại nữa. Tôi muốn nói rằng nếu bạn còn bận tâm về một vết sẹo hay bất cứ hạn chế nào của bản thân, hãy nên học cách chấp nhận chúng. Chỉ có như vậy bạn mới được mọi người chấp nhận. Tôi đã làm được điều đó và tôi tin bạn cũng sẽ làm được", Hoàng Thùy chia sẻ. Câu chuyện về vết sẹo trên trán khiến Hoàng Thùy càng được khán giả chú ý. Đại diện Việt Nam năm tay tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới không gặp nhiều khó khăn để thể hiện bản thân do có lợi thế ngoại ngữ. Khán giả kỳ vọng Hoàng Thùy sẽ vượt thành tích top 5 của H'hen Niê năm ngoái. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 sẽ diễn ra vào 8/12 tại Mỹ. Mời quý độc giả xem video "Hoàng Thùy dạy đại diện Tanzania boxing". Nguồn Facebook

