Hoàng Thùy và loạt mỹ nhân Việt phát ngôn gây sốc về vòng một

Mới đây, khi được báo chí hỏi về nghi vấn nâng ngực, Hoàng Thùy không muốn trả lời mà cứ để mọi người đoán. Bất ngờ hơn, Hoàng Thùy bông đùa cho sờ thử nếu ai nghi ngờ cô dao kéo vòng một. "Ai về nhà tôi, tôi cho sờ thử", nàng á hậu cho hay. Trước phát ngôn của Hoàng Thùy, nhiều khán giả đòi về nhà cô để được “sờ thử”. Ngoài Á hậu Hoàng Thùy, Ngọc Trinh cũng có phát ngôn gây sốc về vòng một. Hồi cuối tháng 7/2019, Ngọc Trinh đăng clip một cô gái đi phỏng vấn thất bại vì vòng 1 lép kẹp kèm trích dẫn: "Ngực to không lo chết đói là có thật”. Nhiều người chỉ trích Ngọc Trinh đề cao vẻ đẹp bề ngoài hơn tri thức. Năm 2011, Trà Ngọc Hằng khẳng định Elly Trần không nâng ngực: “Tôi từng thuê nhà trọ ở cùng Elly Trần và tắm chung vài lần nên có thể khẳng định ngực của bạn ấy là thật". Trước phát ngôn của Trà Ngọc Hằng, Elly Trần cho rằng cô bạn thân đang "cố tình dựa hơi để nổi tiếng". Về phần mình, Trà Ngọc Hằng bức xúc vì lên tiếng bênh bạn thân lại bị gắn mác “người đẹp dòm ngực”. Năm 2011, Lý Nhã Kỳ vướng ồn ào mặc hở hang khi đóng vở kịch “Bản giao hưởng Điện Biên”. Giữa ồn ào, nữ diễn viên khẳng định cô không cố tình ăn mặc phản cảm. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ cho rằng với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên như cô thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín. Lý Nhã Kỳ nói thêm, vóc dáng của cô như thế nên từ trước tới giờ, cô mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng cô khoe vòng một. Nữ diễn viên còn tuyên bố cô không thể nào sửa cho ngực nhỏ bớt lại hoặc khư khư mặc áo cổ lọ suốt đời. Mai Thỏ (trong ảnh), Bà Tưng, DJ Oxy và Mai Khôi cũng từng có phát ngôn về vòng một gây xôn xao dư luận. Mai Thỏ từng nói: "Não to không bằng ngực khủng", Bà Tưng lại tuyên bố: “Không mặc áo ngực chứ có gì to tát đâu”. DJ Oxy cho rằng "Biết đâu tôi sở hữu vòng 1 đẹp nhất Việt Nam" trong khi Mai Khôi (trong ảnh) nói: “Ngực là cái rất đẹp của đàn bà mà sao phải che lại”. Mời quý độc giả xem top 3 trang phục dân tộc dành cho Hoàng Thùy. Nguồn Youtube

Mới đây, khi được báo chí hỏi về nghi vấn nâng ngực, Hoàng Thùy không muốn trả lời mà cứ để mọi người đoán. Bất ngờ hơn, Hoàng Thùy bông đùa cho sờ thử nếu ai nghi ngờ cô dao kéo vòng một. "Ai về nhà tôi, tôi cho sờ thử", nàng á hậu cho hay. Trước phát ngôn của Hoàng Thùy, nhiều khán giả đòi về nhà cô để được “sờ thử”. Ngoài Á hậu Hoàng Thùy , Ngọc Trinh cũng có phát ngôn gây sốc về vòng một. Hồi cuối tháng 7/2019, Ngọc Trinh đăng clip một cô gái đi phỏng vấn thất bại vì vòng 1 lép kẹp kèm trích dẫn: "Ngực to không lo chết đói là có thật”. Nhiều người chỉ trích Ngọc Trinh đề cao vẻ đẹp bề ngoài hơn tri thức. Năm 2011, Trà Ngọc Hằng khẳng định Elly Trần không nâng ngực: “Tôi từng thuê nhà trọ ở cùng Elly Trần và tắm chung vài lần nên có thể khẳng định ngực của bạn ấy là thật". Trước phát ngôn của Trà Ngọc Hằng, Elly Trần cho rằng cô bạn thân đang "cố tình dựa hơi để nổi tiếng". Về phần mình, Trà Ngọc Hằng bức xúc vì lên tiếng bênh bạn thân lại bị gắn mác “người đẹp dòm ngực”. Năm 2011, Lý Nhã Kỳ vướng ồn ào mặc hở hang khi đóng vở kịch “Bản giao hưởng Điện Biên”. Giữa ồn ào, nữ diễn viên khẳng định cô không cố tình ăn mặc phản cảm. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ cho rằng với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên như cô thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín. Lý Nhã Kỳ nói thêm, vóc dáng của cô như thế nên từ trước tới giờ, cô mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng cô khoe vòng một. Nữ diễn viên còn tuyên bố cô không thể nào sửa cho ngực nhỏ bớt lại hoặc khư khư mặc áo cổ lọ suốt đời. Mai Thỏ (trong ảnh), Bà Tưng, DJ Oxy và Mai Khôi cũng từng có phát ngôn về vòng một gây xôn xao dư luận. Mai Thỏ từng nói: "Não to không bằng ngực khủng", Bà Tưng lại tuyên bố: “Không mặc áo ngực chứ có gì to tát đâu”. DJ Oxy cho rằng "Biết đâu tôi sở hữu vòng 1 đẹp nhất Việt Nam" trong khi Mai Khôi (trong ảnh) nói: “Ngực là cái rất đẹp của đàn bà mà sao phải che lại”. Mời quý độc giả xem top 3 trang phục dân tộc dành cho Hoàng Thùy. Nguồn Youtube