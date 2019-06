Hóa ra con trai Tim lạ lẫm, không nhận ra ba vì điều này

Dù đã thừa nhận chia tay với Trương Quỳnh Anh một thời gian dài nhưng dường như chưa khi nào Tim thoát khỏi "cái bóng" của cuộc hôn nhân ồn ào này. Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ việc bản thân mắc chứng trầm cảm khiến anh lúc nào cũng căng thẳng, không thể ăn uống. Sụt 18kg, Tim không còn vẻ bảnh bao "nam thần" như trong các MV nhạc hay bộ phim thần tượng học đường trước đây. Thay vào đó, ông bố trẻ nuôi râu và gầy hốc hác, body cũng không rắn chắc như xưa. Cách đây ít giờ, Tim chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân cùng với video ngắn ghi lại khoảnh khắc cận mặt. Tim hé lộ thông tin khá bất ngờ dưới góc độ hài hước rằng con trai của anh (bé Sushi) tỏ ra lạ lẫm, không nhận ra chính ba của mình. Bé còn không cho ba được hôn chỉ vì... Tim để râu. "Sáng nay ngủ dậy đã cạo sạch râu để ngày mai bắt đầu quay chương trình mới. Up cái clip đang ngồi đợi quá cảnh bên Bắc Kinh. Để nhớ về mấy ngày bên Mỹ không cạo râu và phóng khoáng lãng mạng... Về tới Việt Nam thằng con không nhận ra tưởng bên Trung Đông qua bán Tinh dầu... Hôn nó cũng không cho! Hỏi ý kiến có nên cạo râu không thì 10 ng hết 11 ng kêu cạo, ok thì cạo. Nhưng mai mốt ra đảo hoang hay lên núi ở tui sẽ để râu lại. Còn giờ mấy người coi đi mai mốt không có để râu để quay vậy nữa đâu", Tim viết. Dù không thường xuyên cập nhật hình ảnh của con trai giống như Trương Quỳnh Anh nhưng mỗi lần chia sẻ về bé Sushi, Tim luôn mang đến cho công chúng cảm giác vô cùng ấm áp. "Ngày nào cũng quay từ sáng đến khuya về. Chàng trai của tui ngày càng mạnh mẽ. Đợi ba về mới chịu ngủ nhưng biết tự lập nhiều rồi. Sáng 6h kêu ba dậy đi quay, tự đánh răng, mang giày, ba chở đến trường biết chúc ba quay tốt nữa. Tự hào về con lắm. Love you". Qua tâm sự này, có thể thấy con trai của Tim dù mới 7 tuổi nhưng đã thể hiện là cậu bé tình cảm và biết quan tâm đến người thân, có tinh thần trách nhiệm. Còn nhớ hồi đầu năm 2019, Tim đã chia sẻ về hình xăm mới của mình ghi lại khoảnh khắc bé Sushi ôm bố từ phía sau như một dấu ấn đặc biệt. "Một người quan trọng nhất đời tôi. Người làm tôi mạnh mẽ, bước ra khỏi buồn đau. Người làm tôi cười mỗi ngày. Người làm tôi không bao giờ gục ngã. Tôi phải cảm ơn người này rất nhiều. Không có ba mẹ, bất kỳ người thân nào bên cạnh và chỉ duy nhất người này làm tôi tự vượt qua khó khăn, tự tiêu hoá nỗi buồn của ái tình, của nhân gian, của bằng hữu. Từ hôm nay không cần mang hình chúng ta trong bóp hay để hình trên xe nữa. Một dấu ấn để chào đón 2019". Còn tại buổi tiệc sinh nhật của bé vào ngày 31/5 vừa qua, Trương Quỳnh Anh cũng đã có những tâm sự dạt dào cảm xúc trên trang cá nhân: "Shi ngày càng lớn, vòng tay mẹ không ôm vừa con. Shi ngày càng lớn, mẹ không ẵm nổi con. Shi lớn, mẹ sợ Shi hết thương, hết thích đi chơi với mẹ... sợ nhiều thứ nữa. Một vài khoảnh khắc mẹ ước, Shi là em bé nhỏ xíu mẹ ẵm ngửa trên tay nhìn nhau ê a tập nói tập cười". Đáp lại những lo lắng của mẹ, cậu bé hứa: "Shi lớn thì vẫn thương mẹ, sẽ dẫn mẹ đi chơi, sẽ ôm mẹ hôn mẹ". Nghe con trai nói vậy Trương Quỳnh Anh ấm lòng. Cô sợ "có khi Shi lớn rồi mà mẹ chưa lớn không, mẹ hay mít ướt ngại ghê. Nhưng con là tình yêu duy nhất của mẹ, niềm tự hào của mẹ".Trương Quỳnh Anh và Tim chính thức xác nhận ly hôn vào tháng 7/2018. Nữ diễn viên cho biết cô và Tim hiện vẫn ở chung nhà, cùng nhau chăm sóc con trai Sushi vì muốn cho con một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Trương Quỳnh Anh thừa nhận việc ở chung nhà với Tim sau ly hôn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng mỗi người. Tuy nhiên cả hai học cách bớt quản lý cuộc sống lẫn nhau để không khí sống chung trở nên bình yên, thoải mái hơn và dần đi vào guồng quay nhất định. Cô chia sẻ mâu thuẫn giữa hai người chủ yếu là khắc khẩu và bỏ ngỏ câu hỏi có thể tái hợp với chồng cũ hay không. Xem video "Ta là tất cả của nhau" của Trương Quỳnh Anh - Tim. Nguồn Youtube:

Dù đã thừa nhận chia tay với Trương Quỳnh Anh một thời gian dài nhưng dường như chưa khi nào Tim thoát khỏi "cái bóng" của cuộc hôn nhân ồn ào này. Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ việc bản thân mắc chứng trầm cảm khiến anh lúc nào cũng căng thẳng, không thể ăn uống. Sụt 18kg, Tim không còn vẻ bảnh bao "nam thần" như trong các MV nhạc hay bộ phim thần tượng học đường trước đây. Thay vào đó, ông bố trẻ nuôi râu và gầy hốc hác, body cũng không rắn chắc như xưa. Cách đây ít giờ, Tim chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân cùng với video ngắn ghi lại khoảnh khắc cận mặt. Tim hé lộ thông tin khá bất ngờ dưới góc độ hài hước rằng con trai của anh (bé Sushi) tỏ ra lạ lẫm, không nhận ra chính ba của mình. Bé còn không cho ba được hôn chỉ vì... Tim để râu. "Sáng nay ngủ dậy đã cạo sạch râu để ngày mai bắt đầu quay chương trình mới. Up cái clip đang ngồi đợi quá cảnh bên Bắc Kinh. Để nhớ về mấy ngày bên Mỹ không cạo râu và phóng khoáng lãng mạng... Về tới Việt Nam thằng con không nhận ra tưởng bên Trung Đông qua bán Tinh dầu... Hôn nó cũng không cho! Hỏi ý kiến có nên cạo râu không thì 10 ng hết 11 ng kêu cạo, ok thì cạo. Nhưng mai mốt ra đảo hoang hay lên núi ở tui sẽ để râu lại. Còn giờ mấy người coi đi mai mốt không có để râu để quay vậy nữa đâu", Tim viết. Dù không thường xuyên cập nhật hình ảnh của con trai giống như Trương Quỳnh Anh nhưng mỗi lần chia sẻ về bé Sushi, Tim luôn mang đến cho công chúng cảm giác vô cùng ấm áp. "Ngày nào cũng quay từ sáng đến khuya về. Chàng trai của tui ngày càng mạnh mẽ. Đợi ba về mới chịu ngủ nhưng biết tự lập nhiều rồi. Sáng 6h kêu ba dậy đi quay, tự đánh răng, mang giày, ba chở đến trường biết chúc ba quay tốt nữa. Tự hào về con lắm. Love you". Qua tâm sự này, có thể thấy con trai của Tim dù mới 7 tuổi nhưng đã thể hiện là cậu bé tình cảm và biết quan tâm đến người thân, có tinh thần trách nhiệm. Còn nhớ hồi đầu năm 2019, Tim đã chia sẻ về hình xăm mới của mình ghi lại khoảnh khắc bé Sushi ôm bố từ phía sau như một dấu ấn đặc biệt. "Một người quan trọng nhất đời tôi. Người làm tôi mạnh mẽ, bước ra khỏi buồn đau. Người làm tôi cười mỗi ngày. Người làm tôi không bao giờ gục ngã. Tôi phải cảm ơn người này rất nhiều. Không có ba mẹ, bất kỳ người thân nào bên cạnh và chỉ duy nhất người này làm tôi tự vượt qua khó khăn, tự tiêu hoá nỗi buồn của ái tình, của nhân gian, của bằng hữu. Từ hôm nay không cần mang hình chúng ta trong bóp hay để hình trên xe nữa. Một dấu ấn để chào đón 2019". Còn tại buổi tiệc sinh nhật của bé vào ngày 31/5 vừa qua, Trương Quỳnh Anh cũng đã có những tâm sự dạt dào cảm xúc trên trang cá nhân: "Shi ngày càng lớn, vòng tay mẹ không ôm vừa con. Shi ngày càng lớn, mẹ không ẵm nổi con. Shi lớn, mẹ sợ Shi hết thương, hết thích đi chơi với mẹ... sợ nhiều thứ nữa. Một vài khoảnh khắc mẹ ước, Shi là em bé nhỏ xíu mẹ ẵm ngửa trên tay nhìn nhau ê a tập nói tập cười". Đáp lại những lo lắng của mẹ, cậu bé hứa: "Shi lớn thì vẫn thương mẹ, sẽ dẫn mẹ đi chơi, sẽ ôm mẹ hôn mẹ". Nghe con trai nói vậy Trương Quỳnh Anh ấm lòng. Cô sợ "có khi Shi lớn rồi mà mẹ chưa lớn không, mẹ hay mít ướt ngại ghê. Nhưng con là tình yêu duy nhất của mẹ, niềm tự hào của mẹ". Trương Quỳnh Anh và Tim chính thức xác nhận ly hôn vào tháng 7/2018. Nữ diễn viên cho biết cô và Tim hiện vẫn ở chung nhà, cùng nhau chăm sóc con trai Sushi vì muốn cho con một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Trương Quỳnh Anh thừa nhận việc ở chung nhà với Tim sau ly hôn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng mỗi người. Tuy nhiên cả hai học cách bớt quản lý cuộc sống lẫn nhau để không khí sống chung trở nên bình yên, thoải mái hơn và dần đi vào guồng quay nhất định. Cô chia sẻ mâu thuẫn giữa hai người chủ yếu là khắc khẩu và bỏ ngỏ câu hỏi có thể tái hợp với chồng cũ hay không. Xem video "Ta là tất cả của nhau" của Trương Quỳnh Anh - Tim. Nguồn Youtube: