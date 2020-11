Hoa hậu Tiểu Vy, Phương Nga nóng bỏng trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng. Diện bikini, Hoa hậu Tiểu Vy khoe sắc vóc tuyệt đẹp, chứng minh nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trở thành Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy với dự án “Hành trình của nước” đã đạt thành tích top 5 Người đẹp Nhân ái và lọt top 30 chung cuộc tại Miss World 2018. Sau 2 năm đương nhiệm, nàng hậu Hội An dần chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi liên tục làm mới mình bằng những hình ảnh và phong cách đa dạng. Đặc biệt cô tham gia diễn xuất trong MV của ca sĩ Erik. Á hậu Phương Nga không kém cạnh về sắc vóc, vẻ gợi cảm. Sau khi đoạt ngôi Á hậu, Phương Nga xuất sắc lọt top 10 cuộc thi Miss Grand International 2018 cùng giải thưởng Miss Popular Vote. 2 năm qua, người đẹp không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân. Tháng 10 vừa qua Phương Nga nhận bằng tốt nghiệp loạt giỏi của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cũng nhiều lần thử sức với vai trò MC và đầu tư nghiêm túc cho công việc này. Á hậu Thuý An gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào trong suốt hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng rõ rệt. Mới đây, Á hậu Thúy An được bạn trai cầu hôn sau 3 năm hẹn hò. Hôn lễ của Á hậu Thúy An và chồng sắp cưới có học vấn Tiến sĩ dự định được tổ chức vào đầu năm 2021. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn VTV6:

Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 bất ngờ tung bộ ảnh nóng bỏng. Diện bikini, Hoa hậu Tiểu Vy khoe sắc vóc tuyệt đẹp, chứng minh nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trở thành Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy với dự án “Hành trình của nước” đã đạt thành tích top 5 Người đẹp Nhân ái và lọt top 30 chung cuộc tại Miss World 2018. Sau 2 năm đương nhiệm, nàng hậu Hội An dần chiếm được nhiều tình cảm của khán giả khi liên tục làm mới mình bằng những hình ảnh và phong cách đa dạng. Đặc biệt cô tham gia diễn xuất trong MV của ca sĩ Erik. Á hậu Phương Nga không kém cạnh về sắc vóc, vẻ gợi cảm. Sau khi đoạt ngôi Á hậu, Phương Nga xuất sắc lọt top 10 cuộc thi Miss Grand International 2018 cùng giải thưởng Miss Popular Vote. 2 năm qua, người đẹp không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân. Tháng 10 vừa qua Phương Nga nhận bằng tốt nghiệp loạt giỏi của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cũng nhiều lần thử sức với vai trò MC và đầu tư nghiêm túc cho công việc này. Á hậu Thuý An gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào trong suốt hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 . Nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng rõ rệt. Mới đây, Á hậu Thúy An được bạn trai cầu hôn sau 3 năm hẹn hò. Hôn lễ của Á hậu Thúy An và chồng sắp cưới có học vấn Tiến sĩ dự định được tổ chức vào đầu năm 2021. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn VTV6: