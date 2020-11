Tiểu Vy nâng "level" sexy khi sắp hết nhiệm kỳ hoa hậu

Gần hết 2 năm nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, hình ảnh Trần Tiểu Vy đã thay đổi nhiều so với lúc mới đăng quang. Hoa hậu Việt Nam 2018 được khen ngày càng sexy và có những shoot hình táo bạo hơn. Ở tuổi 20, vẻ đẹp của cô ngày càng hoàn thiện hơn so với năm 18 tuổi khi cô vừa đăng quang hoa hậu. Sau khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 và dừng ở top 30 chung cuộc. Trần Tiểu Vy sở hữu số đo chuẩn 84-60-93 cùng chiều cao 1m74. Hiện Tiểu Vy đang đang theo học chương trình liên kết với Đại học Sunderland (Vương quốc Anh) tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Cô cho biết sẽ tập trung vào việc học và chưa nghĩ đến chuyện tiến vào showbiz. Người đẹp Quảng Nam cho biết, thời điểm hiện tại cô đang theo đuổi phong cách cá tính, phóng khoáng. Phong cách làm mẫu ảnh của cô gái 20 uổi cũng ngày càng quyến rũ hơn. So với hình ảnh khi mới giành ngôi hoa hậu, người đẹp sinh năm 2000 giờ đã khác hẳn, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu body chuẩn, Tiểu Vy còn được truyền thông khen ngợi là có khuôn mặt không góc chết.

