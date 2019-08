Hoa hậu Thế giới Việt Nam: 10 người đẹp được dự đoán đăng quang

Với thành tích top 5 Người đẹp Biển, top 3 phần thi phụ Top Model, gương mặt đẹp và sắc nét, Lương Thùy Linh đang là ứng viên nặng ký số một cho vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô có biểu cảm, thần thái tự tin trên sân khấu dù kỹ năng catwalk chưa thực sự xuất sắc. Một điểm mạnh nữa của cô gái sinh năm 2000 là khả năng ngoại ngữ tốt. Thùy Linh từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh dự thi cấp quốc gia và sở hữu IELTS 7.5. Ở vòng thi tài năng, cô có bài thuyết trình trôi chảy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, khả năng ứng xử, giao tiếp của nữ sinh Đại học Ngoại thương cũng ở mức khá Nguyễn Thị Thanh Khoa có thể gặp bất lợi về độ tuổi (25 tuổi), nhưng trong đêm thi áo tắm hôm 31/7, cô là một trong những thí sinh tỏa sáng nhất. Ánh mắt, thần thái, kỹ năng catwalk đều tốt, cuốn hút người đối diện. Hình thể chuẩn cộng với sự tự tin, năng lượng tích cực là điểm cộng lớn của thí sinh này. Ở phần thi "Head to Head challenge", Thanh Khoa cũng cho thấy kỹ năng giao tiếp, ứng xử bình tĩnh trước truyền thông. Ngoài ra, cô còn được biết đến với danh hiệu Miss Hutech 2019 (sinh viên khoa tiếng Anh). Trần Đình Thạch Thảo sinh năm 1997, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-90. Cô là một trong năm thí sinh sẽ cạnh tranh danh hiệu Người đẹp Biển. Thạch Thảo sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt ăn hình. Không gây chú ý ngay từ đầu, song việc 9X được chọn vào top 5 vòng thi áo tắm cho thấy cô là đối thủ "đáng gờm". Cô cũng thể hiện tốt ở phần thi phụ Người đẹp truyền thông. Ngay từ vòng thi chung khảo miền Bắc, Nguyễn Tường San (sinh năm 2000) đã được chú ý bởi gương mặt đẹp rạng rỡ, phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu. Cô giữ phong độ ổn định ở những vòng sau, được chọn vào top 3 Người mẫu thời trang và top 5 Người đẹp tài năng. Tường San trước đó được biết đến là cựu hot girl THPT Phan Đình Phùng và đang theo học trường RMIT. Một trong những hạn chế của thí sinh này là cô chỉ cao 1,7 m (hơi bất lợi nếu giành giải và được đi thi quốc tế). Với hình thể cân đối, gợi cảm (1,75 m, số đo 84-63-91) và có kinh nghiệm catwalk dày dặn, Phạm Anh Thư cũng được coi là nhân tố sáng giá từ đầu. Cách đây ba năm, cô gái 22 tuổi từng đạt thành tích top 5 Hoa khôi Áo dài. Tuy nhiên, khả năng chiến thắng của Anh Thư tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam không quá cao (có thể là top 3 hoặc top 5), bởi cô từng vướng lùm xùm đăng quang một cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ, được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2017. Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 2000, đến từ Bắc Ninh) được chú ý với danh hiệu Người đẹp Kinh Bắc 2019. 10X được khen sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính cùng má lúm đồng tiền duyên. Việc được chọn vào top 5 Người đẹp Biển cho thấy cô là ứng viên khá nổi bật. Thu Phương cũng có thành tích học tập tốt. Cô từng học chuyên Hóa tại trường chuyên tỉnh Bắc Ninh, giải quốc gia môn Hóa và được đặc cách vào thẳng đại học. Hiện cô vừa học hết năm thứ nhất Học viện Tài chính. Lê Thanh Tú có thể không được đánh giá cao ở Miss World Vietnam vì là gương mặt cũ, từng thi Hoàn vũ Việt Nam 2017 (thành tích top 15) và Hoa hậu Việt Nam 2018. Song, cô gái 23 tuổi thể hiện khá tốt qua từng vòng thi. Ở phần thi phụ Người đẹp truyền thông, cô chứng minh được khả năng ứng xử thông minh, tự tin. Điểm bất lợi của thí sinh này là nhìn cô thấp hơn chiều cao thực tế (1,7 m). Dương Thị Ngọc Thoa sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo hình thể 85-64-91. Cô sinh năm 1998, được nhận xét hơi "dừ" so với tuổi thực. Nhan sắc có thể không nổi bật bằng các ứng viên khác, song ở Ngọc Thoa toát lên sự hiền hậu và nguồn năng lượng tích cực. Cô đặc biệt gây ấn tượng ở hoạt động Người đẹp Nhân ái khi sẵn sàng chui xuống cống để tìm hiểu công việc của người công nhân vệ sinh. Ngọc Thoa là sinh viên Đại học An ninh Nhân dân TP.HCM. Nguyễn Thị Thu Hiền, 24 tuổi, có hình thể cân đối, catwalk đẹp. Cô được chọn là một trong ba thí sinh thể hiện tốt nhất phần thi Top Model. Ngoài ra, ở vòng Head to Head challenge, cô ghi điểm ở cách trả lời tự tin, bình tĩnh. Nguyễn Hà Kiều Loan thuộc thế hệ 10X, đến từ Quảng Nam. Cô là học sinh giỏi nhiều năm, đạt nhiều giải các cuộc thi Văn học và tiếng Anh cấp tỉnh. Nhờ bảng thành tích đáng nể, cô được kết nạp Đảng vào năm học lớp 12. Cô gái 19 tuổi có sự trưởng thành, chững chạc, năng lượng tích cực. Kiều Loan từng đăng quang hoa khôi cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019.

