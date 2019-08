5 người đẹp có số đo nóng bỏng nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019

Đêm thi Người đẹp Biển thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam diễn ra vào tối 31/7 đã chọn ra top 5 thí sinh diễn bikini xuất sắc. Không chỉ nhờ vào hình thể chuẩn, Nguyễn Thị Thanh Khoa (25 tuổi, TP.HCM) còn được khen khả năng tạo dáng chuyên nghiệp nhờ làm người mẫu lâu năm. Thanh Khoa vốn là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng fan sắc đẹp Việt. Năm 2016, cô tham gia Hoa khôi Áo dài nhưng bất ngờ xin rút lui trước chung kết. Đến đầu năm nay, Thanh Khoa đăng quang Hoa khôi Hutech 2019. 9X sở hữu đôi mắt một mí chuẩn người mẫu. Dù vậy, khi theo đuổi hình tượng nữ tính, cô cũng có nét cuốn hút riêng. So với thời gian trước, vóc dáng của Thanh Khoa đã gợi cảm hơn. Cô cũng được nhận xét có quyết tâm cao khi liên tục ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc. Phạm Thị Anh Thư sinh năm 1997, là thí sinh đến từ Hà Nội. Tương tự Thanh Khoa, cô từng ghi danh tại Hoa khôi Áo dài 2016 và lọt vào top 5. Trong dàn thí sinh Miss World Vietnam năm nay, Anh Thư thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối nhất. 9X Hà thành cao 1,75 m, nặng 53 kg và số đo 3 vòng là 84-63-91 cm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, mặc áo tắm khoe hình thể. Tuy nhiên, Anh Thư bị nhận xét một màu vì cô luôn biểu cảm môi hở, nhìn thẳng vào ống kính. Bên cạnh làm mẫu, nữ thí sinh còn kinh doanh mỹ phẩm. Anh Thư là gương mặt được quan tâm nhiều trong cuộc thi Miss World Vietnam năm nay. Trần Đình Thạch Thảo tạo dáng khoe vòng 3 trong đêm thi tối qua. Sinh ra ở Bình Thuận nhưng cùng gia đình vào TP.HCM sinh sống sau khi tốt nghiệp cấp 2, Thạch Thảo bắt đầu bước chân vào giới người mẫu. Cô gái sinh năm 1997 từng là á khôi của Miss Photo năm 2017. Đời thường, cô toát lên nét đẹp dịu dàng, trong veo. Theo chia sẻ, Thạch Thảo có tính cách khá nhút nhát, ít giao tiếp với nhiều người. Do vậy, cô đăng ký vào lớp MC truyền hình để cải thiện khuyết điểm này. Trên sàn catwalk, Thạch Thảo phô diễn những bước chân uyển chuyển cùng thần thái lạnh lùng. Cô là gương mặt quen thuộc tại mỗi mùa của Vietnam International Fashion Week. Thí sinh Lương Thùy Linh đến từ Cao Bằng, thuộc nhóm người đẹp 10X. Cô đang theo học tại Đại học Ngoại thương. Với chiều cao 1,77 m, số đo ba vòng 88-68-92 cm, gương mặt sắc sảo, Thùy Linh thuộc nhóm thí sinh tiềm năng năm nay. Nhiều khán giả dự đoán Thùy Linh có khả năng đăng quang nhờ vào ngoại hình nổi trội, thành tích học tập tốt. Cô từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh dự thi cấp quốc gia và sở hữu IELTS 7.5. Thùy Linh được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, từ đôi mắt to đến sống mũi cao. Trước đó, nữ thí sinh tâm sự cô cảm thấy vui mừng xen lẫn bất ngờ khi được xướng tên ở top 20 miền Bắc. Ngoài đời, Thùy Linh được nhận xét dễ gần, hòa đồng. Cũng thuộc nhóm thí sinh 10X tại Miss World Vietnam 2019, Nguyễn Thị Thu Phương (số báo danh 048) gây ấn tượng với chiều cao 1,75, số đo ba vòng là 80-63-89 cm và gương mặt hài hòa. Hồi tháng 2, Thu Phương đoạt ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Người đẹp Kinh Bắc ở Bắc Ninh. Thành tích này cũng giúp cô được quan tâm nhiều hơn. Cận cảnh nhan sắc của Thu Phương. Cô nổi bật nhất ở đôi mắt to tròn, có cảm xúc.

