Hoa hậu Hải Dương và loạt sao Việt chiến thắng COVID-19 thế nào?

Mới đây, Hoa hậu Hải Dương cho biết, cô cùng các thành viên khác trong gia đình đã mắc COVID-19. Là bác sĩ, bố của Hải Dương theo dõi sức khỏe của gia đình Hải Dương tại nhà. Ông còn gửi thuốc men, lương thực cho gia đình con gái. Hiện tại, sức khỏe của các thành viên trong gia đình Hải Dương đã ổn định hơn. Không chỉ Hoa hậu Hải Dương chiến thắng COVID-19, nhiều sao Việt khác cũng phục hồi. Gần đây, Anh Đức cho biết, anh mắc COVID-19 vào đầu tháng 8. Sau 20 ngày tự điều trị ở nhà, Anh Đức khỏi bệnh. Nam diễn viên chia sẻ, anh ăn uống đầy đủ, tập hít thở sâu, vận động vừa sức mình, làm việc nhà, đọc sách, xem phim. Ngày 12/7, diễn viên Minh Đức cùng vợ con mắc COVID-19, được cách ly tại trường tiểu học. Hai con của anh còn nhỏ tuổi (4 tuổi và 6 tháng tuổi). Mỗi ngày gia đình anh đều dậy sớm tắm nắng, tập thể dục, bổ sung vitamin đầy đủ. Vào buổi trưa, sau khi ăn uống, anh dỗ các con đi ngủ. Các thành viên duy trì nếp sống khoa học dù ở trong khu cách ly. Sau 2 tuần điều trị, gia đình Minh Đức đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Gia đình 7 người nhà Á hậu Đặng Thùy Giang từng mắc COVID-19. Dù rất sốc nhưng Thùy Giang tự nhủ phải mạnh mẽ. Cô trở thành người lo cho sức khỏe của cả nhà từ bữa ăn đến thuốc men... Và dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, gia đình 7 người nhà Thùy Giang đã khỏi COVID-19 tại nhà sau gần 20 ngày. Ngày 12/7, hai mẹ con diễn viên Kim Đào vào khu cách ly tại bệnh viện dã chiến ở quận 2 sau khi con trai cô dương tính với COVID-19. Vài ngày sau, nữ diễn viên được thông báo đã nhiễm bệnh. Sau 2 tuần, Kim Đào và con trai khỏi bệnh. Những ngày điều trị bệnh, cô được các đồng nghiệp hỗ trợ nhu yếu phẩm. Kim Đào cho rằng cứ siêng năng súc miệng nước muối, ăn uống nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng, không thức khuya, tăng cường miễn dịch, đề kháng tự động 7 đến 10 ngày là thấy mình khỏe. Đầu tháng 6, cả gia đình diễn viên Lữ Đắc Long nhiễm COVID-19. Ngày 13/7, bệnh của Lữ Đắc Long bắt đầu trở nặng. Anh phục hồi sau 6 lần bất tỉnh và hoàn toàn phụ thuộc vào việc cứu chữa của các y bác sĩ. Đối với Lữ Đắc Long thì sự sống của bệnh nhân do tập thể các y, bác sĩ phải giành giật mới có được. Ảnh: Sàn diễn 24h Gia đình ca sĩ Kim Châu - nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh có 6 thành viên đều nhiễm COVID-19 và phải nhập viện điều trị vào cuối tháng 7. Kim Châu đang mang thai lần 3 nên chỉ có thể xông sả, súc nước muối theo lời khuyên của bác sĩ. Sau khoảng 1 tháng điều trị, cô và hai con đã bình phục. Nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Anh cho biết, khoảng thời gian một tháng qua là hành trình chiến đấu, thoát khỏi cửa tử. Có thời điểm, Trọng Thịnh nguy kịch, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Năm 2020, ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 sau khi tham dự một buổi biểu diễn tại trường nhạc American School of Modern Music (Paris, Pháp). Nữ ca sĩ tự cách ly tại nhà vì bệnh viện chỉ nhận những trường hợp có biểu hiện nghiêm trọng. Ngoài việc điều trị theo đơn bác sĩ, Đồng Lan còn tự điều trị bằng phương pháp dân gian Việt như uống trà gừng, xông tinh dầu và tập thể thao. Một thời gian sau, nữ ca sĩ khỏi bệnh. Tháng 12/2020, trên trang cá nhân, ca sĩ Xuân Nghi xác nhận dương tính với COVID-19. Cô phải cách ly ở khách sạn tại Mỹ. Đến đầu tháng 1/2021, Xuân Nghi vui mừng thông báo khỏi bệnh. Nữ ca sĩ nghĩ rằng do còn trẻ, khá khỏe và sức đề kháng tốt cho nên sớm vượt qua căn bệnh. Xem video "Thăm nhà Hoa hậu Hải Dương". Nguồn VTV

