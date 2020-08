Chân dung Hoa hậu Hải Dương vướng lùm xùm với Vũ Khắc Tiệp

Hồi tháng 4/2020, Hoa hậu Hải Dương bị ca sĩ Pha Lê tố quỵt nợ. Mới đây, chân dài bị Khắc Tiệp tố cướp trắng xế hộp anh chuyển nhượng cho Quỳnh Thư. Người đẹp đang vướng lùm xùm với Khắc Tiệp tên thật là Nguyễn Trần Hải Dương, sinh năm 1987, đến từ Nha Trang. Hải Dương có bố mẹ đều là bác sĩ. Ngoài ra, người đẹp là cháu ruột của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tuy nhiên, cô không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Văn hóa doanh nhân Năm 2016, Hải Dương đăng quang cuộc thi "Mrs Ao Dai Vietnam in USA - Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Mỹ". Cuộc thi vốn được công ty của Khắc Tiệp mang ra nước ngoài tổ chức, chứ không phải là sân chơi nhan sắc cấp quốc gia và do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Ảnh: Văn hóa doanh nhân Từ sau cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Mỹ, Hải Dương bắt đầu bước chân vào showbiz. Ảnh: Khám phá Người đẹp sinh năm 1987 nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt. Hải Dương thường xuyên dự sự kiện giải trí. Hải Dương nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Supranational (Hoa hậu siêu quốc gia) trong năm 2018 và 2019. Cô từng là cố vấn sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hải Dương từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Người đẹp cho biết, cô và chồng cũ kết hôn khi còn quá trẻ, vì thế cả hai thiếu sự từng trải và thông cảm cho nhau. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ liên lạc dù mỗi người đều có gia đình riêng. Hải Dương hiện tại gắn bó với doanh nhân người Hàn Quốc hơn cô 19 tuổi tên Kim Duck Ho. Khi bị Pha Lê tố quỵt nợ hồi tháng 4, Hải Dương cho biết, cô rút khỏi showbiz nên không có nhu cầu tạo thị phi. Xem video "Khắc Tiệp xin lỗi cư dân mạng". Nguồn VTC Now

