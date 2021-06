Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng ảnh hạnh phúc chúc mừng sinh nhật chồng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng bức ảnh hạnh phúc bên ông xã doanh nhân Trung Tín cùng hai con xinh như thiên thần, kèm lời chúc mừng sinh nhật: "Happy Birthday người đàn ông quan trọng nhất của tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều “best gifts” cho anh ấy". Đáp lại lời chúc mừng sinh nhật của vợ, ông xã của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng bức ảnh đang đọc sách cùng hai "thiên thần nhỏ", kèm theo đó là dòng nhắn nhủ: "Những món quà tuyệt vời nhất. Cám ơn Đặng Thu Thảo". Lời chúc của nàng hậu gửi đến ông xã khiến fan "đoán già đoán non" liệu cô có tặng "những món quà" cho ông xã là sinh thêm em bé hay không?Đặng Thu Thảo và ông xã đại gia trải qua 4 năm hạnh phúc bên nhau. Cả hai kết hôn năm 2017 sau 1 năm tìm hiểu. Cuộc sống viên mãn, giàu sang của vợ chồng Hoa hậu Thu Thảo khiến bao người ghen tỵ. Hai con "đủ đếp đủ tẻ" chính là món quà quý giá nhất mà vợ chồng Thu Thảo có được sau 4 năm chung sống. Trên trang cá nhân, doanh nhân Trung Tín nói vui: "Không gì quý hơn Độc lập tự do/ Vợ ngoan con hiền", liền bị vợ chấn chỉnh: "Theo em như vầy đúng hơn nè: Không gì quý hơn Độc lập tự do/ “Chồng ngoan” con hiền". Hoa hậu Thu Thảo đẹp tuyệt trần qua ống kính của ông xã đại gia. Cô chia sẻ: "Thú vui của 2 vợ chồng, chồng chụp, vợ diễn rồi vợ PTS luôn ạ". Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nếu không nói, chẳng ai tin Thu Thảo đã là mẹ hai con. Không chỉ xinh đẹp, Thu Thảo còn khéo chiều chồng và chăm con. Vợ chồng cô cũng thường xuyên cho con ra ngoài trải nghiệm trong mỗi chuyến đi chơi, du lịch. Xem video "Đặng Thu Thảo chia sẻ về danh hiệu hoa hậu cao quý". Nguồn Sen Vàng/ Tiền Phong

