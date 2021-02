Đã hai con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn xinh hết phần thiên hạ!

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Thu Thảo đang là sinh viên Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ). Khi đó, chỉ số hình thể 3 vòng của cô là 83-60-90 với chiều cao 1,73m và nặng 49 kg. Đặng Thu Thảo còn được trao danh hiệu Thí sinh có gương mặt đẹp nhất. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo đã giành được danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012. Trong số các Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo được nhiều người khen có vẻ đẹp thánh thiện nhờ gương mặt xinh đẹp, hài hoà, nụ cười toả nắng, vóc dáng đẹp, tính tình hiền lành và giọng nói dễ thương. Người đẹp quê Bạc Liêu là Hoa hậu Việt Nam duy nhất cho đến hiện tại lọt vào top 100 mỹ nhân châu Á do trang TC Candler uy tín bình chọn. Mặc dù đã là mẹ của hai bé và bước vào ngưỡng 30, nhưng nhìn Hoa hậu Đặng Thu Thảo của hiện tại không hề già đi so với cô của 9 năm về trước khi mới đăng quang hoa hậu. Đặng Thu Thảo cũng là một trong những người đẹp có cuộc sống viên mãn nhất trong số các Hoa hậu Việt Nam. Sau hơn một năm tìm hiểu, ngày 6/10/2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín (Top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bình chọn năm 2015). Cô hiện sống hạnh phúc bên chồng đại gia và hai con, một trai, một gái. Kể từ khi kết hôn, Đặng Thu Thảo ít khi tham gia các sự kiện showbiz và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, chồng, con. Hình ảnh của cô gắn liền với các hoạt động từ thiện, vẻ đẹp trong sáng, hiền hậu. Thu Thảo được mọi người yêu quý vì là hoa hậu không scandal. Vừa qua cô xuất hiện trở lại trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2020 để hỗ trợ các thí sinh. Bà mẹ hai con nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng khi đọ sắc với các hoa hậu khác trên sân khấu.

