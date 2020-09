Hoa hậu, á hậu Việt Nam gây bão vì phát ngôn “sốc tận óc“

Năm 1994, Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Sau khi giành danh hiệu, người đẹp từng một số lần vạ miệng. Ảnh: Thể thao văn hóa Khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Thu Thủy có phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, trả lời phỏng vấn Đất Việt, cô cho hay: "Tôi mong rằng trong cuộc thi năm nay, mọi người hãy nhìn hoa hậu như một cô gái đẹp...". "...Nhan sắc là một sự hội tụ của nhiều yếu tố và tôi nghĩ bản thân cái đẹp đã là tài năng rồi. Bạn có thể cố gắng hát hay, học giỏi, có những học vấn này nọ, nhưng với vẻ đẹp, dù có sự can thiệp của thẩm mỹ, đó vẫn không phải là vẻ đẹp thực sự, giá trị cốt lõi. Tất nhiên, người ta cũng nói về sự đức hạnh, trí tuệ… nhưng cao hơn cả là vẻ đẹp...". Ảnh: Thể thao văn hóa Hoa hậu Việt Nam 1994 còn phát ngôn gây bão khi tham gia một talkshow: "Khóc ở đâu cũng thế thôi nhưng khóc ở trong xe Mercedes vẫn thích hơn trên xe đạp hay đằng sau một cái Wave Tàu". Ảnh: Thể thao văn hóa Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 - Hoàng My cũng vướng scandal vạ miệng. Năm 2017, khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô bất ngờ có phát ngôn bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Giữa tâm bão bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu suy nghĩ, Hoàng My gửi lời xin lỗi đến khán giả. Người đẹp còn thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Ảnh: FBNV Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Năm 2019, cô cũng có phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, nàng hoa hậu đăng tải dòng trạng thái hàm ý chê bai danh hiệu "Hoa hậu của Hoa hậu". Ảnh: Saostar Giữa ồn ào, Thùy Dung phân trần: “Câu bâng quơ chị ghi lên trang cá nhân thôi, không có ý gì”. Ảnh: Saostar Xem video "Hà Anh tham gia talkshow series Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

