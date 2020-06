Hồ Ngọc Hà quên ngày kỷ niệm hẹn hò, khoe Kim Lý viết thư tay

Hồ Ngọc Hà vừa khoe bức thư tay của Kim Lý nhân dịp 3 năm hẹn hò. Kim Lý viết: "3 years of joy and laughter. 3 years of hug and kisses. 3 years of never being apart. Finally we are building our family together and I couldn't be happier. Going on this journey with you is what life is about. Everything makes sense now, you and me together for eternity. Love you the most my love”.



Tạm dịch: 3 năm qua tràn ngập tiếng cười, những cái hôn ngọt ngào, cái ôm ấp áp, không bao giờ xa nhau. Hiện tại, anh và em cùng nhau xây dựng gia đình. Điều này khiến anh không thể hạnh phúc hơn. Việc cùng em đi trên hành trình này mới chính là cuộc sống. Bây giờ, mọi thứ đều có ý nghĩa. Anh và em sẽ mãi bên nhau đến già. Yêu em nhất trên đời.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bên nhau đã được 3 năm. Thư tay của Kim Lý. Kim Lý chia sẻ hình ảnh nhí nhảnh bên Hà Hồ và bày tỏ muốn cùng già đi với bạn gái.

Đáp lại Kim Lý, Hồ Ngọc Hà viết: “3 năm. Thấy nhanh chứ chẳng dài, vì mình vui nên cái gì thấy nó cũng nhanh. 1 tháng mà buồn cũng là dài. Nhưng dài ngắn nó không còn là thước đo của hạnh phúc nữa. Mọi thứ vốn dĩ mong manh.

Nếu là những kẻ có ý thức với cuộc sống và tương lai của mình ắt sẽ tự bản năng dẫn lối đi đúng hướng. Mình cũng chẳng cần ngôn tình hay nói quá nhiều về tình yêu. Vì vốn dĩ hạnh phúc và đau khổ đều được thể hiện qua ánh mắt. Cảm ơn anh”.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Có những người tin vào tình yêu, có những người mất niềm tin vào nó. Cũng có khi chính mình sợ yêu, có khi lại thấy thú vị. Phụ nữ ơi, miễn là mình luôn hiểu mình muốn gì, tận hưởng được thì cứ tận hưởng.

Mà nếu có lỡ gặp vấn đề gì không như mong muốn hãy đứng thẳng kiêu hãnh, giải quyết nhanh gọn lẹ để dành thời gian cho những hạnh phúc khác. Phức tạp hay đơn giản nằm ở cách giải quyết của mình mà".

Kim Lý là người nhớ ngày kỷ niệm 3 năm hẹn hò còn Hà Hồ quên mất. Hà Hồ viết cho Kim Lý kỷ niệm 3 năm nhau.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang được cho là có con chung. Nguồn tin thân cận xác nhận nữ ca sĩ mang thai đôi. Đến nay, không ít lần, Hà Hồ để lộ vòng 2 lùm lùm. Bên cạnh đó, cặp đôi thường khéo khoe nhẫn đôi trên ngón tay áp út, làm dấy nghi vấn sắp tổ chức đám cưới.