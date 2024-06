Hồ Ngọc Hà khoe ảnh ôm túi hiệu, Ý Nhi nhan sắc thăng hạng

Tin tức sao Việt 20/6: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng ảnh ôm túi hiệu, khoe đôi chân dài nuột nà. Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chung khung hình với Miss World 2024 Krystyna Pyszko khi cô đến Việt Nam. Cũng từ đây nhiều người khen Ý Nhi nhan sắc thăng hạng khi về nước.Huyền Baby nghỉ dưỡng sang chảnh bên gia đình. Diễn viên Đỗ Phương Oanh khoe cận hai nhóc tì sinh đôi. Binz và Châu Bùi khiến nhiều người "lụi tim" vì màn trò chuyện quá đỗi ngọt ngào. Dịp đón tuổi mới, diva, NSND Thanh Lam đăng bộ ảnh an yên trong không gian đậm chất thiền. Ca sĩ Hoàng Yến Chibi nhí nhảnh. MC Ngô Mai Phương viết: "Dòng người vội vàng lướt qua... May quá vẫn chụp được cái ảnh dù đường đông đúc". Ca sĩ Quang Dũng trẻ trung tuổi 47. Elly Trần đăng ảnh bên bạn thân: "Mỗi năm làm 1 tấm hình. 15 năm chẵn, giao diện héo mòn đều dị đó mà hễ kêu nó già là nó giận". Lương Thu Trang lên đồ: "Ngả ngốn mất trật tự", cô viết. Hiền Thục nhớ lại chuyện xưa: "Anh, ký ức nhiều năm không chắp vá, đêm khuya mất ngủ lặng lẽ nghe mưa rả rích, tí tách tí tách tới hừng sáng... Em, tình yêu nhàn nhạt nương theo những nhịp sống thường ngày, đến lúc chia tay cũng không có lý do để rơi nước mắt. Với một thứ mà người ta không còn sống chết muốn có, vậy đâu còn sâu sắc sự thành tâm?". Ảnh: FBNVXem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

Tin tức sao Việt 20/6: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng ảnh ôm túi hiệu, khoe đôi chân dài nuột nà. Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chung khung hình với Miss World 2024 Krystyna Pyszko khi cô đến Việt Nam. Cũng từ đây nhiều người khen Ý Nhi nhan sắc thăng hạng khi về nước. Huyền Baby nghỉ dưỡng sang chảnh bên gia đình. Diễn viên Đỗ Phương Oanh khoe cận hai nhóc tì sinh đôi. Binz và Châu Bùi khiến nhiều người "lụi tim" vì màn trò chuyện quá đỗi ngọt ngào. Dịp đón tuổi mới, diva, NSND Thanh Lam đăng bộ ảnh an yên trong không gian đậm chất thiền. Ca sĩ Hoàng Yến Chibi nhí nhảnh. MC Ngô Mai Phương viết: "Dòng người vội vàng lướt qua... May quá vẫn chụp được cái ảnh dù đường đông đúc". Ca sĩ Quang Dũng trẻ trung tuổi 47. Elly Trần đăng ảnh bên bạn thân: "Mỗi năm làm 1 tấm hình. 15 năm chẵn, giao diện héo mòn đều dị đó mà hễ kêu nó già là nó giận". Lương Thu Trang lên đồ: "Ngả ngốn mất trật tự", cô viết. Hiền Thục nhớ lại chuyện xưa: "Anh, ký ức nhiều năm không chắp vá, đêm khuya mất ngủ lặng lẽ nghe mưa rả rích, tí tách tí tách tới hừng sáng... Em, tình yêu nhàn nhạt nương theo những nhịp sống thường ngày, đến lúc chia tay cũng không có lý do để rơi nước mắt. Với một thứ mà người ta không còn sống chết muốn có, vậy đâu còn sâu sắc sự thành tâm?". Ảnh: FBNV Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong