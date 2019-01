Hồ Ngọc Hà bất ngờ dỗ dành Kim Lý sau tin đồn sắp cưới

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip chúc năm mới đến khán giả, người hâm mộ. "Nữ hoàng giải trí" viết: "Happy New Year 2019. We wish you all the best health, success and happiness" (Tạm dịch: Chúc mừng năm mới 2019. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc.)

Biểu cảm đáng yêu của Hà Hồ bên người yêu Kim Lý. Năm nay là một năm khá đặc biệt với Hà Hồ . Không chạy show mùa lễ Tết như các đồng nghiệp, người đẹp lại chọn đón năm mới bình an bên người yêu Kim Lý. Cặp đôi vô cùng ngọt ngào bên nhau. Trong đoạn clip, Kim Lý nhẹ nhàng chạy đến áp sát mặt bên Hà Hồ đầy tình tứ. Nữ ca sĩ lập tức nũng nịu yêu cầu người yêu gửi lời chúc đến khán giả. Trước đó, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc vui chơi Giáng sinh ở trời Âu cùng người tình Kim Lý. Sau nhiều tháng không tương tác trên mạng xã hội và nghi án "đường ai nấy đi", Hồ Ngọc Hà bất ngờ khoe tấm hình khóa môi Kim Lý vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt, trong chuyến du lịch lần này còn có sự xuất hiện của bố mẹ, con trai Subeo và người thân của "nữ hoàng giải trí". Nữ ca sĩ viết: "Cả nhà bắt đầu kỳ nghỉ Noel tại Pháp,Thụy Điển và trượt tuyết ở Thụy Sĩ theo yêu cầu của cậu" với hình ảnh trái tim đỏ chót. Tiếp đó kèm lời thông báo: "2pm ngay trước nhà chú Kim Lý". Qua đoạn clip và hình ảnh Hồ Ngọc Hà đăng tải, có thể thấy mỹ nhân họ Hồ và người thân khá thích thú với khung cảnh thiên nhiên tráng lệ vô cùng lãng mạn ở Châu Âu. Nữ ca sĩ không quên thử cảm giác mạnh với trò chơi trượt tuyết bằng túi trượt. Ngay khi chia sẻ, khoảnh khắc hạnh phúc của Hà Hồ bên người yêu và gia đình thu hút sự quan tâm từ dư luận. Ngoài lời chúc mừng giáng sinh và năm mới, người hâm mộ cũng nghi ngờ mục đích trong chuyến đi lần này của nữ ca sĩ. Thay vì giấu diếm như trước, hiện tại Hồ Ngọc Hà khá thoải mái, cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh với bạn trai trong khi suốt nửa năm qua, mỹ nhân sinh năm 1984 khá hạn chế việc tương tác với người yêu trên mạng xã hội. Vừa "tái xuất" bên cạnh Kim Lý, nữ ca sĩ không ngần ngại đăng loạt khoảnh khắc "tình bể bình". Một điểm đáng chú ý trong lần xuất ngoại này của Hồ Ngọc Hà là việc cô đưa cả gia đình sang thăm nhà bạn trai bên Thụy Điển. Trong quá khứ, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đều là người đào hoa trong chuyện tình cảm. Hai người nên duyên sau khi đóng cặp trong MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Những hình ảnh ngọt ngào trong MV từng là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Gia đình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà dùng tiệc chung. Tại các sự kiện sau đó, hai người luôn bên nhau như hình với bóng. Tháng 11/2017, Kim Lý tổ chức sinh nhật ngọt ngào bên Hồ Ngọc Hà. Anh gọi cô là em yêu và nói “yêu em rất nhiều”.



Kim Lý chia sẻ: “Tôi và cô ấy đều bận rộn với công việc nhưng cả hai đều luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Một mối quan hệ muốn vững bền cần phải được chăm sóc tốt".

Dịp Tết Nguyên đán năm 2018, nam diễn viên Hương Ga đón năm mới bên gia đình Hồ Ngọc Hà ở TP.HCM. Kim Lý rất thân thiết với bé Subeo. Anh thừa nhận: "Ở bên Hà mới thấy Hà tuyệt vời như thế nào, từ vẻ bề ngoài đến tính cách đều rất tuyệt. Tôi cảm thấy cô ấy là người rất hợp với mình"./.