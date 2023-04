Hình ảnh trước khi qua đời của ca sĩ Moonbin

Nam ca sĩ Moonbin qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25. Ảnh: Instagram Ngày 10/4 vừa qua, nam ca sĩ xuất hiện tại sân bay Incheon. Đây là lần cuối cùng Moonbin xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Zing Một ngày trước khi mất, Moonbin đăng hình ảnh của 6 thành viên nhóm Astro lên Weverse. Anh viết: "My everything, my all" (tạm dịch: Họ là tất cả với tôi). Ảnh: Zing Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Moonbin là loạt ảnh quảng cáo, chia sẻ ngày 31/3. Ảnh: Instagram Ngày 22/3, Moonbin chia sẻ hình ảnh trong buổi tập luyện ngày 18 và 19/3. Ngày 17/3, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh dự sự kiện. Ảnh: Instagram Ngày 26/1, Moonbin khoe ảnh đón sinh nhật. Ảnh: Instagram Moonbin bước chân vào showbiz từ khi còn nhỏ. Năm 2006, khi 8 tuổi, nam ca sĩ tham gia MV "Balloons" của DBSK (vai Mini Uknow Yunho). Ảnh: Naver Năm 2009, Moonbin đóng phim "Vườn sao băng". Vai diễn của anh là nhân vật So Yi Jung ngày còn bé. Ảnh: Saostar Ngày 8/4 vừa qua, Moonbin của nhóm Astro bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau buổi biểu diễn tại Bangkok: "Tôi cảm thấy không khỏe nhưng bây giờ thì ổn rồi". Ảnh: Saostar Xem video: "Xót xa hình ảnh Moonbin nhảy See tình trước khi qua đời". Nguồn Lý Thùy

