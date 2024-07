HIEUTHUHAI phong độ ngời ngời, lộ vai trần trong gameshow

Mới đây, trong tập 4 chương trình Anh trai say hi, rapper HIEUTHUHAI gây chú ý khi kéo rèm để vai trần. Ảnh: Vietnamnet. Nam rapper sinh năm 1999 sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính hút hồn fan nữ. Ảnh: FBNV. HIEUTHUHAI chia sẻ trên Tổ Quốc về ngoại hình của mình: “Tôi khẳng định luôn tôi không thể nào đẹp trai nhất được, tôi chỉ ưa nhìn 60 - 70% thôi còn gọi đẹp trai thì Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ như thế”. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ từng cho biết, anh là rapper mà không ai khen rap hay. Mọi người chỉ chú ý đến ngoại hình của HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV. Phong cách trên sân khấu cũng là gu thời trang đời thường của HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV. "Những trang phục tôi mặc trên sân khấu cũng là kiểu đồ thường dùng khi tôi đi học. Tôi muốn là chính mình và thể hiện đúng cá tính trên sân khấu", Znews dẫn lời nam ca sĩ. Ảnh: FBNV. Điển trai, thần thái cuốn hút, HIEUTHUHAI làm người mẫu ảnh cho tạp chí, các thương hiệu. Ảnh: FBNV. HIEUTHUHAI bắt đầu được chú ý khi tham gia King of rap 2020. Ở cuộc thi này, anh dừng chân ở top 8 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Ảnh: FBNV. Từ năm 2022, anh tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm của Trường Giang. Ảnh: FBNV. Cũng từ năm 2022, HIEUTHUHAI vướng tin đồn hẹn hò hot girl Tăng Mỹ Hàn. Ảnh: Saostar. Cặp đôi tin đồn đăng ảnh tại cùng một địa điểm, theo dõi các bài viết của nhau trên mạng xã hội. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI trẻ trung, gợi cảm, được cho là có xuất thân giàu có. Ảnh: FBNV. Xem trailer tập 9 "2 ngày 1 đêm". Nguồn 2 ngày 1 đêm

Mới đây, trong tập 4 chương trình Anh trai say hi, rapper HIEUTHUHAI gây chú ý khi kéo rèm để vai trần. Ảnh: Vietnamnet. Nam rapper sinh năm 1999 sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính hút hồn fan nữ. Ảnh: FBNV. HIEUTHUHAI chia sẻ trên Tổ Quốc về ngoại hình của mình: “Tôi khẳng định luôn tôi không thể nào đẹp trai nhất được, tôi chỉ ưa nhìn 60 - 70% thôi còn gọi đẹp trai thì Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ như thế”. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ từng cho biết, anh là rapper mà không ai khen rap hay. Mọi người chỉ chú ý đến ngoại hình của HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV. Phong cách trên sân khấu cũng là gu thời trang đời thường của HIEUTHUHAI . Ảnh: FBNV. "Những trang phục tôi mặc trên sân khấu cũng là kiểu đồ thường dùng khi tôi đi học. Tôi muốn là chính mình và thể hiện đúng cá tính trên sân khấu", Znews dẫn lời nam ca sĩ. Ảnh: FBNV. Điển trai, thần thái cuốn hút, HIEUTHUHAI làm người mẫu ảnh cho tạp chí, các thương hiệu. Ảnh: FBNV. HIEUTHUHAI bắt đầu được chú ý khi tham gia King of rap 2020. Ở cuộc thi này, anh dừng chân ở top 8 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Ảnh: FBNV. Từ năm 2022, anh tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm của Trường Giang. Ảnh: FBNV. Cũng từ năm 2022, HIEUTHUHAI vướng tin đồn hẹn hò hot girl Tăng Mỹ Hàn. Ảnh: Saostar. Cặp đôi tin đồn đăng ảnh tại cùng một địa điểm, theo dõi các bài viết của nhau trên mạng xã hội. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI trẻ trung, gợi cảm, được cho là có xuất thân giàu có. Ảnh: FBNV. Xem trailer tập 9 "2 ngày 1 đêm". Nguồn 2 ngày 1 đêm