Tài năng thí sinh Pháp Kiều gây sốt ở Rap Việt mùa 3

Trong tập 1 Rap Việt mùa 3 lên sóng tối ngày 27/5, Pháp Kiều là một trong những thí sinh gây sốt. Đến với chương trình, anh thể hiện Hoa hồng gai…y! - một bản biến tấu của ca khúc Đóa hoa hồng. Cả bốn huấn luyện viên Rap Việt: B Ray, BigDaddy, Andree Right Hand đều lựa chọn Pháp Kiều. Ngoài ra, thí sinh này còn nhận được 98% lượt bình chọn từ khán giả. Pháp Kiều cuối cùng chọn về đội của BigDaddy. Pháp Kiều tên thật là Nguyễn Thanh Pháp. Tiktoker này sinh năm 2001, đến từ Vĩnh Long. Pháp Kiều chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Thương Hiệu Pháp Luật, lý do anh làm rapper là để những người thuộc cộng đồng LGBT cảm thấy tự hào và muốn tiếp thêm động lực cho những ai chưa dám thể hiện bản thân dù có tài năng. Mục tiêu của Pháp Kiều tại Rap Việt là thử thách bản thân, phá bỏ định kiến về giới tính trong nhạc rap và khẳng định bản thân. Được nhiều người so sánh với Mai Âm Nhạc ở mùa 2 về khả năng rap, Pháp Kiều cho biết: "Tôi nghĩ sự so sánh này là không cần thiết vì mỗi người đều có một màu sắc riêng. Tôi cũng rất thích phong cách âm nhạc và cách nói chuyện của chị Mai. Ai cũng sẽ có một cách riêng để truyền đạt quan điểm của mình qua âm nhạc". Ca sĩ HIEUTHUHAI từng bày tỏ niềm yêu thích khả năng rap của Pháp Kiều. "Anh rất thích cách em rap. Hi vọng em sẽ còn phát triển hơn nữa. Quá dễ thương. Anh rất thích", HIEUTHUHAI nói về Pháp Kiều. Pháp Kiều là một fan của HIEUTHUHAI, từng gọi đàn anh là chồng, ông xã. Nhiều cư dân mạng dự đoán Pháp Kiều sẽ tiến xa ở Rap Việt năm nay. Xem video: "B Ray - BigDaddy - Andree ăn trọn trái đắng sau cú "va chạm" giành thí sinh Rap Việt mùa 3". Nguồn Vie Channel

