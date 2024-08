Hiền Thục vui vẻ với cuộc sống độc thân, Đỗ Thị Hà xinh đẹp

Tin tức sao Việt 24/8: "Nếu nỗi nhớ cứ thế vơi đi, chẳng phải người ta sẽ hết yêu nhau đó sao?", ca sĩ Hiền Thục viết. Ảnh: FB Hien Thuc Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc váy tiểu thư, ngồi cafe nhân ngày thời tiết đẹp. Ảnh: FB Đỗ Thị HàLương Mạnh Hải ưa thích những khung hình lang thang trên đường phố. Ảnh: FB Hai Luong Á hậu Hoàng Oanh thưởng trà một mình. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh Diễn viên Bình An ra dáng golfer chuyên nghiệp. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Mẹ 2 con Kỳ Hân khiến dân tình xuýt xoa với vóc dáng chuẩn mẫu ngày nào. Ảnh: FB Han Ky Nguyen Đoan Trang được chồng Tây và con gái đón sau show diễn. Ảnh: FB Doan Trang Diễn viên Diễm My 9X khoe dáng nuột nà với bikini. Ảnh: FB Diem My MC Thu Hoài gửi lời tình cảm đến chồng doanh nhân vào dịp đặc biệt. Ảnh: FB Vũ Thu Hoài Ca sĩ Đăng Khôi đăng ảnh bên bà xã với dòng chia sẻ tình cảm: "Thiên đường có em". Ảnh: FB Dang Khoi NguyenXem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Tin tức sao Việt 24/8: "Nếu nỗi nhớ cứ thế vơi đi, chẳng phải người ta sẽ hết yêu nhau đó sao?", ca sĩ Hiền Thục viết. Ảnh: FB Hien Thuc Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc váy tiểu thư, ngồi cafe nhân ngày thời tiết đẹp. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Lương Mạnh Hải ưa thích những khung hình lang thang trên đường phố. Ảnh: FB Hai Luong Á hậu Hoàng Oanh thưởng trà một mình. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh Diễn viên Bình An ra dáng golfer chuyên nghiệp. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Mẹ 2 con Kỳ Hân khiến dân tình xuýt xoa với vóc dáng chuẩn mẫu ngày nào. Ảnh: FB Han Ky Nguyen Đoan Trang được chồng Tây và con gái đón sau show diễn. Ảnh: FB Doan Trang Diễn viên Diễm My 9X khoe dáng nuột nà với bikini. Ảnh: FB Diem My MC Thu Hoài gửi lời tình cảm đến chồng doanh nhân vào dịp đặc biệt. Ảnh: FB Vũ Thu Hoài Ca sĩ Đăng Khôi đăng ảnh bên bà xã với dòng chia sẻ tình cảm: "Thiên đường có em". Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS