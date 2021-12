H'hen Niê thay đổi thế nào sau 3 năm lọt Top 5 Miss Universe?

Mới đây, trên trang cá nhân, H'hen Niê chia sẻ loạt ảnh thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cách đây 3 năm. H’hen Niê bày tỏ, cô đăng ảnh cũ vì ngày 13/12, Kim Duyên bước vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. H’hen Niê cho rằng Kim Duyên sẽ tiến sâu trong chung kết. Ảnh: FB H’hen Niê Nàng hoa hậu viết: “Vào đêm bán kết Duyên thật sự được chú ý, em ấy vô cùng năng lượng và tự tin. Có thể em ấy trong đêm bán kết đã mang đúng chất con người của em ấy lên sân khấu. Ở ngoài thì hầu như bạn ấy được khen về sự niềm nở, thân thiện và kết nối với tất cả mọi người. Thế nên chỉ còn chờ may mắn, tự tin và sự tỏa sáng của em ấy ở trên sân khấu của đêm chung kết nữa thôi thì Hen nghĩ... Mọi người hiểu ý Hen chứ ạ. Cùng gửi lời chúc may mắn đến đại diện Việt Nam nhé". Ảnh: An ninh thủ đô Vào thời điểm này 3 năm trước, trong chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, H’hen Niê làm nên lịch sử với thành tích top 5. Kết quả khiến khán giả Việt Nam vỡ òa, còn dân mạng quốc tế bất ngờ. Ảnh: VOV H’hen Niê cũng gây bão truyền thông nước ngoài. Nhờ H’hen Niê, nhan sắc Việt Nam được nâng tầm trên đấu trường quốc tế. Đến nay, Hoa hậu H’hen Niê là mỹ nhân Việt có thành tích tốt nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: FB H’hen Niê Sau Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'hen Niê có nhiều hoạt động trong nước. Cô đắt show sự kiện, gameshow, làm người mẫu, đại diện thương hiệu. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 còn thử sức ở nhiều vai trò như dẫn chương trình, làm Vlog, đóng phim. Ảnh: FB H’hen Niê Thu nhập của H'hen Niê được cho là khủng. Cô từng đăng ảnh mang 5 chồng tiền đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: FB H’hen Niê Tuy kiếm bộn tiền nhưng H'hen Niê vẫn sống giản dị. Mỗi khi về quê, cô vẫn ra ngoài ruộng làm công việc đồng áng hay tự tay dọn dẹp phần mộ của tổ tiên. H'hen Niê cũng không có thói quen sử dụng và mua những món đồ đắt tiền. Ảnh: FB H’hen Niê Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 luôn cố gắng giữ hình ảnh. Mỗi khi vướng tin đồn, H'hen Niê thường lập tức lên tiếng để làm rõ sự việc. Hay khi bị antifan công kích, nàng hoa hậu khéo đáp trả. Ảnh: FB H’hen Niê H’hen Niê luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô từng dành hết số tiền 1 tỷ đồng phần thưởng từ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 để quyên góp cho các dự án thiện nguyện của mình. Ảnh: FB H’hen Niê Mùa dịch, H’hen Niê trở thành tình nguyện viên. Cô làm nhiều việc như điều phối giúp người dân lấy mẫu xét nghiệm, giúp mọi người mua hàng ở siêu thị hay chuyên chở, bốc vác hàng hóa ủng hộ những người khó khăn. Ảnh: FB H’hen Niê Sau Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H’hen Niê công khai có người yêu. Trong mắt H’hen Niê, bạn trai sống tình cảm, ga lăng, hài hước, không phải là đại gia. Đến năm 2020, nàng hoa hậu chia tay mối tình đầu. Hiện tại, H’hen Niê kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB H’hen Niê Mời quý độc giả xem video "H'hen Niê đóng phim hành động". Nguồn Youtube

