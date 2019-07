H'Hen Niê nhắn lời ngọt ngào tới bạn trai, fan xôn xao

>>> Mời quý độc giả xem video "Hành trình lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ của H'Hen Niê". Nguồn VTC14:

Với những thành tích trên đấu trường nhan sắc quốc tế, cùng với chuỗi hoạt động ý nghĩa trong thời gian đương nhiệm và tính cách mộc mạc, giản dị, H'hen Niê đang là nàng hậu có lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz Việt hiện nay.



Thời gian gần đây, H'hen Niê đã có nhiều lần úp mở về việc có bạn trai. Tuy nhiên, vì người đẹp không có bất cứ phát ngôn rõ ràng nào nên tất cả mới chỉ dừng lại ở mức nghi vấn. Trong khi đó, các fan của H'hen Niê thì vô cùng tò mò về chuyện tình cảm hiện tại của nàng hậu.

Và không giấu giếm nhiều, mới đây, H'hen Niê đã chính thức tuyên bố có người yêu trên trang Instagram cá nhân. Người đẹp còn không ngại thể hiện niềm hạnh phúc của một cô gái đang yêu và cảm ơn "người ấy" đã xuất hiện trong đời cô.

"À bự nhất là Hen đã có người yêu. Cảm ơn anh đã đến bên đời em. I love you so much babe", H'hen Niê chia sẻ.

H'hen Niê tuyên bố có bạn trai trên Instagram.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng tiết lộ "người ấy" của cô đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, lớn hơn cô 3 tuổi và luôn quan tâm đến gia đình H'hen Niê.

Người đẹp phủ nhận việc người yêu mình là đại gia. Cô cho biết bạn trai mình chỉ là một người bình thường nhưng là "duyên trời định" của H'hen. Tuy nhiên, phải chờ đến khi tình cảm chắc chắn hơn H'hen Niê mới có thể công khai rộng rãi tới mọi người.

Nhan sắc rạng rỡ của H'hen Niê trong thời gian hẹn hò hạnh phúc.

Lần đầu trực tiếp tuyên bố có người yêu, các fan hy vọng lần tới H'hen Niê sẽ tiết lộ danh tính người đàn ông đó.

