H'Hen Niê dính nghi vấn hẹn hò bạn thân của rapper Đen Vâu

H'Hen Niê là một trong những người đẹp kín tiếng nhất showbiz Việt. Cô thường giấu kín thông tin về đời tư, tình cảm. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn với báo chí hồi đầu năm, H'Hen Niê tiết lộ cô đã có bạn trai. Người này hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp 27 tuổi. Gần đây, thông qua tài khoản mạng xã hội, hoa hậu đã gửi lời nhắn ngọt ngào tới bạn trai: "Cảm ơn anh đã đến bên đời em". Ban đầu, nhiều người cho rằng H'Hen Niê đang hẹn hò với rapper Đen Vâu. Hai người thường chụp ảnh thân thiết và tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Đen Vâu nhanh chóng phủ nhận nghi vấn và giải thích họ chỉ là bạn thân. Sau đó, dân mạng tiếp tục nghi ngờ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thực chất hẹn hò với bạn của Đen Vâu - nhiếp ảnh gia, đạo diễn Tuankhoi. Nghi vấn xuất phát từ việc H'Hen Niê và chàng trai này thường xuyên "check-in" tại cùng một địa điểm, trong khoảng thời gian trùng khớp. Ví dụ, hoa hậu đăng video tạo dáng trước nhà hát Opera Sydney (Australia) vào ngày 9/5. Ngày 10/5, Tuankhoi cũng chia sẻ hình ảnh cho thấy anh đang ở tại địa điểm này. Ngày 25/3, H'Hen Niê chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến đi tới New Zealand trước đó của cô. Trong dòng chú thích kèm theo, hoa hậu 27 tuổi tiết lộ Tuankhoi chính là người chụp hình cho cô. Trên trang cá nhân của người này, anh cũng đăng ảnh chụp ở nơi H'Hen Niê xuất hiện. Dịp Valentine năm nay, H'Hen Niê đăng ảnh "check-in" tại Mahattan (New York, Mỹ). Tuankhoi cũng là người chụp hình giúp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuankhoi cũng có bức ảnh tạo dáng tại địa điểm này. Thời gian đăng ảnh là ngày 11/2, chỉ 3 ngày trước khi H'Hen Niê chia sẻ bức ảnh do chính anh chụp. Không chỉ thường xuyên đăng ảnh trùng khớp cả về thời gian và địa điểm, hoa hậu 27 tuổi còn khá quan tâm, đồng thời ấn like (yêu thích) hầu hết ảnh trên Instagram của Tuankhoi. Ngược lại, Tuankhoi cũng tương tác với tài khoản của cô nhiều lần. Điều này càng làm rộ lên nghi vấn người đẹp Ê Đê đang hẹn hò cùng bạn thân rapper Đen Vâu. Thời gian gần đây, H'Hen ngày càng nữ tính hơn. Cô thường xuyên sử dụng tóc dài giả khi xuất hiện tại các sự kiện. Nhiều người yêu thích việc cô đổi mới phong cách. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến cho rằng suối tóc dài làm mất đi vẻ cá tính, khỏe khoắn đặc trưng của H'Hen Niê. Người hâm mộ cho rằng có thể vì đang yêu nên Hoa hậu H'Hen Niê quyết định chọn tóc dài để bản thân trở nên dịu dàng hơn. Tham gia một chương trình gần đây, hoa hậu sinh năm 1992 tâm sự dù có tính cách mạnh mẽ, tích cực nhưng trong tình yêu, cô tự nhận mình trẻ con. Trong một chương trình truyền hình gần đây, H’Hen Niê cho biết không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm bởi sợ ảnh hưởng đến gia đình bạn trai. “Trong tình yêu, tôi như con nít. Tôi cảm thấy mình yêu như thời học sinh chứ không phải kiểu người trưởng thành. Chắc là bạn trai khổ tâm vì tôi lắm” - cô nói. Chân dài 27 tuổi thừa nhận cô hay nhõng nhẽo để được người yêu chiều chuộng. Xem video Hành trình lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ của H'hen Niê. Nguồn VTC14:

