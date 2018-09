HH Trần Tiểu Vy hạnh phúc trong vòng tay gia đình khi về quê

Trưa 22/9, sau gần 1 tuần đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy đã đáp chuyến bay trở về thăm gia đình ở Hội An, Quảng Nam. Xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng, người đẹp 18 tuổi không giấu nổi sự xúc động khi được bố mẹ, người thân chào đón.

Khi biết tin Hoa hậu Trần Tiểu Vy trở về, người dân Quảng Nam rất háo hức đón chờ tân hoa hậu. Tuy không thông báo rộng rãi nhưng đã có rất nhiều người đứng chờ tại sân bay và nhà của tân hoa hậu tại Hội An để chúc mừng. Bố của Hoa hậu Tiểu Vy cũng xuất hiện để đón con gái. Sau cơn tai biến, anh Trần Hải Mỹ sức khoẻ đã giảm, không thể có mặt trong đêm chung kết chứng kiến giây phút đăng quang của con gái. Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy chụp ảnh cùng bố mẹ ở sân bay. Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 khoe nét đẹp rạng rỡ trong bộ trang phục trẻ trung. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về màn ứng xử và điểm số của tân hoa hậu, tuy nhiên việc đăng quang của cô gái 18 tuổi nhận được nhiều ý kiến ủng hộ của công chúng. Thành tích của cô gái 18 tuổi tại cuộc thi nhan sắc uy tín của quốc gia khiến người dân Quảng Nam vô cùng tự hào. Rất đông người dân cũng đã đến chào đón, chúc mừng tân hoa hậu.Hoa hậu Tiểu Vy xúc động khi gặp lại bà ngoại, bà đã từ Bình Thuận vào Hội An để chờ đón cô. Người đẹp hạnh phúc trong vòng tay bà ngoại. Để chúc mừng Trần Tiểu Vy, gia đình người đẹp cũng nấu những món ăn truyền thống của Hội An để thết đãi người thân, bè bạn. Hoa hậu Trần Tiểu Vy chụp ảnh cùng mẹ. Xem video "Trần Tiểu Vy trở về quê nhà sau đăng quang". Nguồn Youtube/ HHVN:

