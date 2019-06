Hậu ồn ào, á hậu Mâu Thủy bị soi vòng một bất thường

Mới đây, tham gia một sự kiện, Mâu Thủy hút mọi ánh nhìn bởi vẻ gợi cảm trong chiếc váy hai dây. Bộ trang phục giúp Mâu Thủy khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ, đặc biệt là vòng một gợi cảm. Tuy nhiên, nàng á hậu bị soi vòng một có hiện tượng bên to bên nhỏ. Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn Mâu Thủy nâng ngực để có hình thể quyến rũ hơn. Trước tin đồn sửa ngực lệch, Mâu Thủy đã lên tiếng. Theo đó, trả lời một người bạn, nàng á hậu thừa nhận cô độn ngực khi dự sự kiện cũng như chiếc váy cũng quá trễ và do ánh đèn nên tạo cảm giác vòng một của Mâu Thủy bên to, bên nhỏ. Năm 2018, Mâu Thủy cũng từng vướng nghi vấn dao kéo bởi sự thay đổi bất ngờ về vòng một. Nàng á hậu từng sở hữu vòng một khá khiêm tốn. Không ít lần, Mâu Thủy để lộ vòng một không mấy nở nang. Hình ảnh Mâu Thủy trước khi vướng tin đồn dao kéo. Cách đây không lâu, Mâu Thủy gây ồn ào khi tố phải chi 5 tỷ đồng mới được đi thi Hoa hậu Trái đất 2018. Ảnh: Báo giao thông Là người nắm bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất, Phúc Nguyễn phản pháo lời tố của Mâu Thủy. Anh cho biết, chính Mâu Thủy tự rút lui sau khi anh không thể đáp ứng yêu cầu đi thi phải có giải của phía ê-kíp Mâu Thủy. Ảnh: Ngày nay Xem video "Mâu Thủy chia sẻ làm nhiều việc vì gia đình". Nguồn Youtube/vtc

