Hành trình chinh phục top 12 Hoa hậu Thế giới của Lương Thùy Linh

Tối ngày 14/12, Lương Thùy Linh bước vào chung kết cuộc thi Miss World 2019 - Hoa hậu Thế giới 2019. Thành tích của người đẹp là top 12 chung cuộc. Trong chung kết, Lương Thùy Linh đã có những phần trình diễn gây ấn tượng. Trong ảnh, người đẹp thể hiện điệu múa mâm vàng mang đậm văn hóa dân gian Việt Nam trong tiết mục Dances of the world. Sau tiết mục Dances of the world, Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện cùng top 10 Hoa hậu Nhân ái. Theo quyết định từ ban giám khảo, cả 10 thí sinh có dự án nhân ái xuất sắc nhất lọt top 40 chung cuộc. Lương Thùy Linh cùng các thí sinh có dự án nhân ái xuất sắc nhất vui mừng khi có tên trong danh sách top 40 chung cuộc. Lương Thùy Linh tiếp tục có cơ hội tiến sâu trong chung kết với phần trình diễn trang phục dạ hội ấn tượng. Đại diện Việt Nam tự tin catwalk trong trang phục dạ hội có thiết kế xẻ đùi cao, có khoảng hở ở phần eo và ngực. Không làm khán giả Việt Nam thất vọng, Lương Thùy Linh được gọi tên trong top 12 chung cuộc. Người đẹp đến từ Cao Bằng cho biết, khi được gọi tên, cô đã hét lớn rồi bật khóc đồng thời mỉm cười. Lương Thùy Linh tự nói với bản thân giữ bình tĩnh nhưng cô không làm được. Rất may, máy quay không ghi lại khoảnh khắc này. Hình ảnh Lương Thùy Linh cười tươi hết cỡ khi lọt top 12 được nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại. Ở phần công bố top 5, đại diện Việt Nam cùng các thí sinh nắm tay nhau lắng nghe kết quả. Lương Thùy Linh vui mừng khi đại diện Pháp được gọi tên trong top 5. Dù không lọt top 5 nhưng đại diện Việt Nam cũng vui vẻ chúc mừng thí sinh đến từ Jamaica cũng là tân Hoa hậu sau đó bước vào vòng trong. Trong đêm chung kết, Lương Thùy Linh được người đẹp Jamaica chỉnh váy. Khi đại diện Jamaica đăng quang, Thùy Linh chia sẻ rằng tân hoa hậu có giọng hát rất hay và tâm hồn đẹp nên rất xứng đáng giành chiến thắng. Theo đại diện Việt Nam, cô yêu thích đại diện Jamaica kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau nhưng lại luôn nhầm lẫn người đẹp Jamaica với thí sinh đến từ Haiti. Dù trượt top 5 nhưng Lương Thùy Linh vẫn khiến khán giả Việt Nam tự hào bởi cô gặt hái thành tích top 12 bằng chính thực lực của mình. Trong suốt 3 tuần tham gia cuộc thi, Lương Thùy Linh - đại diện Việt Nam được khen về khả năng giao tiếp tiếng Anh. Ngoài thành tích top 12 chung cuộc, top 10 Hoa hậu Nhân ái, Lương Thùy Linh còn về thứ 2 phần thi Người đẹp trình diễn thời trang. Mời quý độc giả xem video dự thi Hoa hậu Thế giới của Lương Thùy Linh. Nguồn BTC

