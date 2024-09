Hai sao nữ Vbiz bị tiếng oan khi kiểm tra sao kê từ thiện

Giữa "cơn sốt" check sao kê từ thiện, mới đây nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình bất ngờ bị réo tên. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Cụ thể, vào ngày 10/9, Shark Bình từng chia sẻ trên trang cá nhân việc ủng hộ 500 triệu đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nội dung giao dịch là "Gia đình Hòa Bình - Phương Oanh ủng hộ đồng bào thiệt hại cơn bão số 3". Tuy nhiên, cư dân mạng kiểm tra không tìm thấy thông tin giao dịch, không ít người đặt nghi vấn về việc không có tên của cặp vợ chồng trong danh sách ủng hộ, ám chỉ họ "sống ảo". Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Trước phản ứng của dư luận, diễn viên Phương Oanh đáp trả, cô đăng tải hình ảnh Shark Bình đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao số tiền tượng trưng bằng bảng ghi nhận đã ủng hộ trị giá 500 triệu đồng. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Dưới phần bình luận, cô cũng chia sẻ hình ảnh thư cảm ơn từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12/9 với nội dung: "Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin ghi nhận gia đình ông bà Hòa Bình - Phương Oanh đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3 số tiền 500 triệu đồng". Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Về phía Shark Bình, khi có những bình luận nói "check sao kê không thấy" trên trang cá nhân, doanh nhân trả lời bằng hình ảnh chụp lịch sử chuyển khoản ngày 10/9. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Ngoài diễn viên Phương Oanh, nữ ca sĩ Hà Nhi bất ngờ vướng tranh cãi khi có 1 sao kê liên quan đến cô ủng hộ người dân bão lũ 1.000 đồng. Ảnh: FB Hà Nhi Theo đó, cư dân mạng soi ra được một giao dịch ủng hộ có ghi: “Trợ lý ca sĩ Hà Nhi ủng hộ đồng bào miền Bắc ruột thịt”. Số tiền ủng hộ là 1.000 đồng, khiến dân mạng đặt câu hỏi khác xa so với số tiền 50 triệu đồng mà Hà Nhi đã đăng tải trước đó. Ảnh: Saostar Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích Hà Nhi. Nữ ca sĩ bị cho rằng chỉ ủng hộ 1.000 đồng nhưng “làm màu” lên thành 50 triệu đồng. Ảnh: FB Hà Nhi Bên cạnh những nghi ngờ, không ít người phát hiện ra điểm không hợp lý bởi lẽ nội dung chuyển khoản trong bản sao kê và nội dung do Hà Nhi đăng tải có sự khác biệt rất lớn. Ảnh: Saostar Trưa ngày 13/9, trên trang cá nhân, trợ lý của Hà Nhi có bài đăng chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, số tiền trợ lý ủng hộ không liên quan đến nữ ca sĩ, hình ảnh lan truyền về các bình luận giữa họ thực chất là cắt ghép từ một bài đăng không liên quan. Ảnh: FB Hà NhiXem video: Báo Tri thức & Cuộc sống kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt

