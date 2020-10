Hai quán quân Thách thức danh hài ồn ào nhất giờ ra sao?

Sau 3 năm trở thành quán quân Thách thức danh hài mùa 3, Tấn Lợi không tham gia showbiz mà hai vợ chồng tập trung kinh doanh và trồng thanh long. Ngoài ra Tấn Lợi còn phát triển kênh Youtube chia sẻ về cuộc sống đời thường của hai vợ chồng. Kênh hiện có hơn 200.000 người theo dõi. Khi tham gia chương trình Giọng ải giọng ai năm 2019, Tấn Lợi tiết lộ, anh có gần 100 triệu sửa nhà nhờ gần 3 tháng làm Youtube. Theo chia sẻ của “hot boy trà sữa”, phải mất hai năm sau cuộc thi Thách thức danh hài, anh mới trở lại cuộc sống bình thường. "Lúc đó hai vợ chồng tôi không ngờ lại nổi tiếng như vậy. Tuy nhiên nổi tiếng áp lực lắm vì bị cộng đồng mạng bảo giả tạo nọ kia. Phải mất 2 năm tôi mới hoàn hồn lại, nói chuyện bình thường với mọi người và bớt khờ hơn. Bởi vì cứ nghe mọi người nói giả tạo là cứ thấp thỏm, không chịu được áp lực", Tấn Lợi chia sẻ. Trước khi đi thi, vợ chồng Tấn Lợi có một cửa hàng trà sữa, nhưng sau khi đoạt giải quán quân anh phải dẹp tiệm vì kinh doanh ế ẩm. Tháng 12/2019, chàng trai đến từ Long An ra single đầu tay mang tên "Chợt nhớ tình đầu" do nhạc sĩ Hoàng Luân sáng tác. Lê Thị Dần, người phụ nữ dân tộc Thái ở Thanh Hóa đã giành giải quán quân Thách thức danh hài mùa thứ 2 vào năm 2015 và mang về giải thưởng 100 triệu đồng. Cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “Cô gái trăm triệu”. Trở về từ cuộc thi, Lê Thị Dần không còn làm nghề cắt tóc gội đầu đã gắn bó với cô trước khi tham gia Thách thức danh hài nữa mà bước chân vào showbiz diễn hài. Lê Thị Dần khá đắt show diễn hài ở các tỉnh và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với giám khảo Trấn Thành, tham gia các live show do anh tổ chức. Thách thức danh hài đã giúp người phụ nữ dân tộc đổi đời. Lê Thị Dần đắt show diễn, đóng hài Tết, tham gia game show, đóng phim… Theo chia sẻ của Lê Thị Dần, cát-sê mà cô nhận được bằng cả tháng làm việc trước kia. Cô nhận được cát-sê từ 3-5 triệu đồng cho những show nhỏ còn show lớn thì mức cát-sê cao hơn thế nhiều lần. “Cát-sê thì lúc nhiều lúc thấp, lúc 2-3 triệu, lúc 5-10 triệu, hiếm lắm thì có show lớn người ta trả cho mình 20-30 triệu. Nhưng chi phí đi lại, ăn ở, thuê nhà nghỉ, rồi mua sắm phục trang cũng hết. Chỉ dư được một ít nuôi con”, Lê Thị Dần bộc bạch. Nhờ đi diễn mà cuộc sống của Lê Thị Dần và gia đình sung túc hơn, ăn mặc cũng diện hơn trước. Mặc dù vậy, gia đình cô vẫn giữ nghề làm bánh truyền thống và muốn truyền nghề này cho con cháu mai sau. Ngoài ra, nữ diễn viên hài cũng lập một kênh Youtube riêng để tương tác với khán giả nhiều hơn. Xem video "Nghi phạm cướp ngân hàng từng thi Thách thức danh hài". Nguồn Zing:

