Hạ Vi khoe thư tình từ người đàn ông bí ẩn đúng ngày tình cũ cưới vợ

Hôm 20/1, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô La) đã chính thức hỏi cưới cựu người mẫu Đàm Thu Trang sau tròn 1 năm rưỡi yêu đương. Cái tên Hạ Vi, người tình 2 năm của đại gia phố núi bỗng nhiên được cư dân mạng quan tâm.



Hơn 1 năm qua, nữ diễn viên Hạ Vi sống khá khép kín. Cô gần như không còn xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí và cũng ít khi lộ diện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên loạt hình ảnh gần đây của "cô Tấm" khiến cư dân mạng bất ngờ vì tin rằng cô đang mang thai với vòng hai nhô cao bất thường. Điều đáng nói là, đúng chiều tối qua, trong lúc thông tin Cường Đô La kết hôn ngập tràn mạng xã hội thì Hạ Vi thay ảnh đại diện trên Instagram. Thú vị là, bức ảnh đại diện này là hình chụp tin nhắn có nội dung rất ngôn tình do một người đàn ông gửi cho Hạ Vi. Nội dung tin nhắn như sau: "À không! Vẫn thở đó thôi nhưng thật sự nó đau lạ lùng lắm. Anh chẳng muốn nó ngự trị anh thêm một ngày nào nữa. À, anh còn không biết mình có thể chữa lành bản thân mình như thế nào cho đến khi anh nghĩ anh có thể nhìn thấy em thật sự hạnh phúc. Vậy nên sau cùng, anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc và làm tấy cả những điều tốt nhất cho bản thân để thay đổi mình một cách tốt nhất. 2019, đây là sự bắt đầu của anh. Anh yêu em." Người đẹp Hạ Vi viết một chữ cái "M" vào bức ảnh này. Có thể đó là chữ cái đầu tiên của tên người đàn ông bí ẩn viết những lời đau thương và ngọt ngào này cho Hạ Vi. Tin nhắn được gửi cho Hạ Vi vào 3g56' ngày 20/1.



Danh tính người này hiện vẫn là bí ẩn với công chúng. Thời gian dài vừa qua, Hạ Vi cũng không xuất hiện bên bất cứ người đàn ông khả nghi nào.

Một chi tiết khác cũng rất đáng quan tâm. Đó là lời đề tựa được Hạ Vi ghim trên Instagram: "I do not like to loose the one i love anymore. So keep space between us is okay." (Tạm dịch: Tôi không thích để mất người tôi yêu thêm một lần nào nữa. Vì thế hãy giữ khoảng cách với chúng tôi."

Lời đề tựa này làm người hâm mộ có sự liên tưởng tới cuộc tình Cường Đô La - Hạ Vi. Mối quan hệ giữa đại gia phố núi và nữ diễn viên "vạn người mê" được cho là tan nát vì việc "không giữ khoảng cách" giữa Cường Đô La và vợ cũ Hồ Ngọc Hà. Cách Hạ Vi tuyên ngôn khiến cư dân mạng cho rằng cô vẫn chưa quên nỗi đau của cuộc tình quá khứ.