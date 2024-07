Hà Anh khoe ảnh gia đình, Đào Lan Phương tâm niệm

Tin tức sao Việt 26/7: Siêu mẫu Hà Anh chụp ảnh gia đình, khoe dáng mẹ bỉm sữa. Ảnh: FB Ha Anh Vu Đào Lan Phương tâm niệm: "Tâm và vũ trụ vận hành theo quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cả hai là sự cộng hưởng của nhau. Nếu ta có một trái tim hoan hỉ biết ơn, thì đời sẽ đáp lại ta sự bình an, thanh tịnh". Ảnh: FB Đào Lan PhươngHoa hậu Giáng My khoe khu vườn của mình. Ảnh: FB Giang My Nguyen Trấn Thành khoe cận gương mặt. Ảnh: FB Trấn Thành Minh Triệu cho biết: "Lâu chưa hỏi thăm dạo này mọi người thế nào?". Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu "Chụp ké một góc trường trong tương lai của cô em út", người mẫu Thúy Hạnh chú thích ảnh. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Thanh Thảo cùng mẹ và hai con về Việt Nam. Ảnh: FB Thanh Thảo Vũ Hà dí dỏm chú thích hình: "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Ta đây cứ trẻ cứ hâm như thường". Ảnh: FB Vũ HàXem video: "Lý Nhã Kỳ trò chuyện cùng Vũ Hà". Nguồn Youtube/ Lý Nhã Kỳ

Tin tức sao Việt 26/7: Siêu mẫu Hà Anh chụp ảnh gia đình, khoe dáng mẹ bỉm sữa. Ảnh: FB Ha Anh Vu Đào Lan Phương tâm niệm: "Tâm và vũ trụ vận hành theo quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cả hai là sự cộng hưởng của nhau. Nếu ta có một trái tim hoan hỉ biết ơn, thì đời sẽ đáp lại ta sự bình an, thanh tịnh". Ảnh: FB Đào Lan Phương Hoa hậu Giáng My khoe khu vườn của mình. Ảnh: FB Giang My Nguyen Trấn Thành khoe cận gương mặt. Ảnh: FB Trấn Thành Minh Triệu cho biết: "Lâu chưa hỏi thăm dạo này mọi người thế nào?". Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu "Chụp ké một góc trường trong tương lai của cô em út", người mẫu Thúy Hạnh chú thích ảnh. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Thanh Thảo cùng mẹ và hai con về Việt Nam. Ảnh: FB Thanh Thảo Vũ Hà dí dỏm chú thích hình: "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Ta đây cứ trẻ cứ hâm như thường". Ảnh: FB Vũ Hà Xem video: "Lý Nhã Kỳ trò chuyện cùng Vũ Hà". Nguồn Youtube/ Lý Nhã Kỳ