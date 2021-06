Giữa nắng nóng, Á hậu Huyền My khoe body đẹp “thôi miên“

Giữa cái nắng nóng 40 độ, Á hậu Huyền My "đốt mắt" người xem bởi bộ ảnh diện bikini khoe thân hình gợi cảm. Ảnh: Thảo Lê. Hình ảnh nóng bỏng của Á hậu Huyền My khiến đàn chị là Á hậu Thụy Vân phải thốt lên: "Hot hòn họt, hơn 100 độ đó cô nương". Người đẹp Đặng Vân Ly - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thì bình luận: "Hà Nội chắc chưa đủ hot đúng không chị?". Để thực hiện bộ ảnh mới, Huyền My cho biết "dù đang bị giời leo khá nặng nhưng vẫn khá quằn quại". Cô cũng nhắn nhủ tới tác giả của bộ ảnh: "Thương chị đã kì công xoá cục vẩy ở mép đi cho em nhé!". Mỹ nhân sinh năm 1995 chăm đăng ảnh gợi cảm trong mỗi chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh của mình. Ảnh: FBNV. Huyền My sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng mắt 83 - 62 - 93(cm). Sau 7 năm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, người đẹp vẫn giữ được sắc vóc gợi cảm. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nàng á hậu từng được báo quốc tế ca ngợi là "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam". Chân dài 9X chuộng trang phục cắt xẻ táo bạo, đặc biệt là những thiết kế với chi tiết xẻ ngực sâu. Thời trang sân golf của Á hậu Huyền My cũng vô cùng gợi cảm và thời thượng. Ngoài niềm đam mê với golf, Huyền My còn dành thời gian cho bơi lội và chạy bộ mỗi sáng để giữ gìn hình thể chuẩn. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My". Nguồn VTV24:

