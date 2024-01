Gia thế của mẹ chồng Ngọc Huyền “Thương ngày nắng về”

Những ngày qua, thông tin diễn viên Ngọc Huyền – gương mặt triển vọng của phim truyền hình giờ vàng lên xe hoa với chồng kém tuổi khiến dân tình khá tò mò. Theo đó, ông xã của Ngọc Huyền có tên là Duy Minh, sinh năm 2000, ở Hà Nội. Anh chàng này là du học sinh ở Mỹ vừa tốt nghiệp trở về.

Nghệ sĩ Phạm Quỳnh Trang - mẹ chồng của diễn viên Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" hiện giảng dạy piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị chính là con thứ 3 của NSND Quý Dương – một trong những nghệ sĩ opera đầu tiên của Việt Nam, giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội. NSND Quý Dương từng thể hiện thành công hàng loạt ca khúc: Tình ca, Trương Chi, Thiên Thai, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Đàn chim Việt, Tình em, Tấm áo mẹ vá năm xưa… Ông được xem là người đã kết hợp phương pháp Bel Canto được đào tạo bài bản với cách xử lý của nghệ thuật ca hát dân gian Việt Nam để tạo ra cách hát vừa bác học, sang trọng vừa gần gũi với người Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ khi mới lên 5, mẹ chồng của diễn viên Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" đã được gia đình cho học piano dưới sự hướng dẫn của nhà giáo Trịnh Nhật Ánh và nhà giáo ưu tú Hoàng Kim Dung. Năm 1994, chị tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2002, chị lại hoàn thành xuất sắc luận văn Thạc sỹ dưới sự hướng dẫn của NGND, GS. TS Trần Thu Hà.

Nghệ sĩ Phạm Quỳnh Trang bên chồng, anh trai và chị gái. Ảnh: FBNV

Ngoài công việc giảng dạy chính ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Phạm Quỳnh Trang thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn lớn nhỏ ở trong nước cũng như nước ngoài các chương trình và tác phẩm như: Rhapsody in Blue của nhà soạn nhạc người Mỹ George Gershwin cùng với Dàn nhạc Opera and Ballet Vũ kịch Việt Nam, Mozart Concerto No.23 cho piano với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và các chương trình âm nhạc thính phòng của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Chị là thành viên và tham gia trình diễn thính phòng cùng với nhóm nhạc Sông Hồng Chamber và nhóm May Piano Duo. Chị cũng đã có nhiều buổi biểu diễn thính phòng với các nghệ sỹ nước ngoài tại nhiều phòng hòa nhạc của Thủ đô London, nước Anh và các nước Châu Âu.