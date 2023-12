Nhan sắc gợi cảm của Ngọc Huyền “Thương ngày nắng về”

Mới đây, diễn viên Ngọc Huyền đăng tải hình ảnh mặc váy cưới. Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, nữ diễn viên phim Thương ngày nắng về đã chụp ảnh cưới và đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cho hôn lễ. Cách đây không lâu, Ngọc Huyền khoe được cầu hôn. Danh tính lẫn hình ảnh bạn trai Ngọc Huyền vẫn là một ẩn số. Trước đó, tháng 8/2023, Vân Vân của Thương ngày nắng về chia sẻ rằng bạn trai trưởng thành. "Em cảm thấy sự chân thành và văn minh trong cách nói chuyện của bạn ấy", VTV dẫn lời Ngọc Huyền. Vân Vân của Thương ngày nắng về sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười tỏa nắng cùng vóc dáng mảnh mai. Gu thời trang của Ngọc Huyền đa dạng. Cô lúc kín đáo, khi năng động, lúc lại quyến rũ. Ngọc Huyền chuộng trang phục để lộ vai và lưng trần gợi cảm. Nữ diễn viên phim Thương ngày nắng về khoe vẻ quyến rũ vừa đủ. Nữ diễn viên sinh năm 1999 làm người mẫu ảnh, đóng các video quảng cáo. Ngọc Huyền là một trong những diễn viên mới nổi của VTV. Sau Thương ngày nắng về, cô góp mặt trong phim Món quà của cha. Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, Ngọc Huyền cho biết, cô đã có kinh nghiệm diễn cùng dàn cast gạo cội của Thương ngày nắng về nên khi tham gia dự án Món quà của cha cô không mất nhiều thời gian để hòa nhập cùng các nghệ sĩ gạo cội. Theo Ngọc Huyền, việc so sánh hai vai diễn Vân Vân của Thương ngày nắng về và Diệu Thảo trong Món quà của cha là điều hết sức bình thường. "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có sự so sánh giữa 2 vai diễn. Điều này thể hiện khán giả luôn dành sự quan tâm cho Ngọc Huyền, luôn theo dõi những vai diễn của tôi và những sự so sánh đó là căn cứ để tôi rút kinh nghiệm, hoàn thiện vai diễn hơn. Tôi không cảm thấy áp lực với cái bóng của chính mình", Ngọc Huyền trải lòng. Cô mong muốn và có cảm hứng đặc biệt với một vai diễn phản diện trong tương lai. Xem video: "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". Nguồn VTV

